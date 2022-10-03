Alıç meyvesi üreticinin yüzünü güldürüyor! Dalında 50 tezgahta 70-80 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alıç meyvesi üreticinin yüzünü güldürüyor! Dalında 50 tezgahta 70-80 liradan alıcı buluyor

03.10.2022 10:49

Tarım sektörünün son yıllarda en fazla kazandıran ürünlerinin başında gelen alıç meyvesi, üreticinin yüzünü güldürüyor. Dalında 50 lira, tezgahta ise 70-80 liraya kadar çıkan meyvenin sirkesi de 80 ila 100 TL arasında bir fiyattan satılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde öğretmen emeklisi Ali Tok ile İcra Müdürlüğünden emekli eşi Ayşe Tok, 2 dönümlük bahçelerine alıç dikerek yüksek kar elde etti. Meyvenin yüksek getirisinin dışında 15 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

TEZGAHTA 70-80 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Hasat sezonunun başlamasıyla kilogramı dalında 50, tezgahta ise 70-80 liradan tüketiciye ulaşan alıç, üreticisinin yüzünü güldürdü. Kalp dostu olarak bilinen ve Silifke genelinde 50 dönümlük bir alanda üretimi yapılan alıçtan bu yıl 15 ton civarı ürün elde edilmesi bekleniyor.

Emekli olduktan sonra eşi ile birlikte Silifke'nin Çamlıca Mahallesi'nde babadan kalma 2 dönümlük araziye alternatif ürün olarak alıç diken öğretmen emeklisi Ali Tok, fiyatlardan memnun olduklarını ve 1 ton civarında ürün hasat etmeyi beklediğini söyledi. Alıcı alternatif bir ürün olarak ektiğini ve bunda da başarılı olduğunu belirten Ali Tok, "Emekli olduktan sonra 2 dönüm civarında alıç bahçesi yaptım. Alıcın meyvesi kalbe iyi geliyor. Sirkesinin de daha değerli bir ürün olduğunu biliyorum" dedi.

SİRKESİ 100 LİRADAN SATILIYOR

Alıcı ektikten sonra çevresindeki kişilerin de alıç ekmeye başladığını ifade eden Tok, "Alıcın getirisinin yüksek olduğunu gören, tadını beğenip seven herkes ekim yapmaya ve değerlendirmeye çalıştı. Alıcın fiyatı şu anda dalında 50 TL'den satılıyor. Hasat ettiğimiz ürünümüzü Silifke'de alıcı olmadığı için Mersin, Gaziantep, Antalya'ya gibi değişik illere göndererek değerlendirmeye çalışıyoruz. Alıcımızın hasat zamanı Eylül ayının 15'inden itibaren başlıyor ve Ekim ayının 15'ine kadar devam ediyor. Bu süre zarfında alıcın iri ve gelişmiş olanlarını değerli olarak satıyoruz, küçüklerini ise sirke yapıyoruz. Alıç sirkesini de 80 ile 100 TL arasında satıyoruz" diye konuştu.

"ÇOK ÜRETİCİ OLMADIĞI İÇİN PAZAR BULAMIYORUZ"

Eşinin ve kendisinin emekli olmasından sonra köylerinde bahçecilikle uğraşmak istedikleri için alıç diktiklerini ifade eden Ayşe Tok, "Silifke Orman İşletme Müdürlüğü bundan 10 yıl önce kuraklık ve susuzluğu en dayanıklı meyve olarak alıç fidanı dağıttı. Bizlerde bu fidanlardan alarak diktik. Fakat emek vermezsen, sulamazsan olmuyor. Göründüğü gibi alıç meyvesi susuzluğa dayanan bir meyve değil. Susuz olunca meyve özelliğini ve kalitesini kaybediyor. Bizim yerimiz de biraz dik ve kıraç arazi olduğu için suyu alanlar daha kaliteli, alamayanlar ise daha kırmızı ve renk değişikliği oluyor. Nemi, çiği aşırı sıcağı çok sevmiyor.

Aynı ayvagiller gibi renk değişikliği meydana geliyor. Ama kendi memleketimize bir katma değer yapabiliyorsak, bir şeyler üretebiliyorsak, emekli maaşımıza bir destek oluyorsa ne mutlu bize. Silifke'de bu meyvenin çok fazla üreticisi olmadığı için pazar bulmakta zorlanıyoruz. Ürettiğimiz ürünü ya farklı şehirlere gönderiyoruz ya da pazarlarda satıyoruz. Toptan alıcı olmadığı için pazarı kendimiz araştırıyoruz. Yetkililerimizden bu meyveye pazar oluşturulması için destek vermesini bekliyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü Mersin Büyükşehir'den Sağlık ve Osmaniye Mahalleleri'nde Altyapı Yenileme Çalışması Mersin Büyükşehir'den Sağlık ve Osmaniye Mahalleleri'nde Altyapı Yenileme Çalışması
Kaynak: İHA

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alıç meyvesi üreticinin yüzünü güldürüyor! Dalında 50 tezgahta 70-80 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 Alıç meyvesi üreticinin yüzünü güldürüyor! Dalında 50 tezgahta 70-80 liradan alıcı buluyor
10:22 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı
10:12 Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor
10:03 Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:04 TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
10:00 Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
09:51 Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
09:36 Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü
09:33 Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 11:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: Alıç meyvesi üreticinin yüzünü güldürüyor! Dalında 50 tezgahta 70-80 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement