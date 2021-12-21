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Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi - Son Dakika

Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi

21.12.2021 16:25
Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alım satım konusu yapılan dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi eklendi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Genelgesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÖVİZ TABLOSUNDA YER ALAN PARA BİRİMİ 22'YE YÜKSELDİ

Yapılan değişiklikler kapsamında, TCMB tarafından alım satım konusu yapılan dövizler arasına Azerbaycan yeni manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dirhemi eklendi. Böylece TCMB'nin alım satıma konu döviz tablosunda yer alan para birimi sayısı da 22'ye yükseldi.

Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizler şöyle:

"ABD doları, Avustralya doları, Azerbaycan yeni manatı, BAE dirhemi, Bulgar levası, Çin yuanı, Danimarka kronu, avro, Güney Kore wonu, İngiliz sterlini, İran riyali, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Katar riyali, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Pakistan rupisi, Rumen leyi, Rus rublesi ve Suudi Arabistan riyali."

Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi - Son Dakika
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