Allianz'dan Orman Yangınları Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Allianz'dan Orman Yangınları Raporu

04.07.2025 11:47
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Allianz'ın raporu, artan orman yangınlarının risklerini ve etkilerini vurguladı.

Allianz Commercial'ın "Yükselen Risk Trendleri 2025" raporunda, sıklığı ve şiddeti artan orman yangınlarının şirketler ve operasyonları için oluşturduğu risk faktörü değerlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan raporda, orman yangınlarının sıklığı ve şiddetindeki artışa dikkat çekilerek bu afetlerin küresel düzeyde yükselen bir risk faktörü haline geldiği vurgulandı.

Raporda, orman yangınlarının maliyeti son 10 yılda 6 kattan fazla artarken, iklim değişikliği, insan faaliyetleri ve değişen arazi kullanım biçimleri bu durumu tetikleyen başlıca etkenler arasında yer aldı.

Özellikle Batı ABD, Batı Kanada, Güney ve Doğu Avustralya ile Güney Avrupa'nın yangınlara en çok maruz kalan bölgeler oldu. Yangınlar İskandinavya, Rusya ve Kanada'nın kuzey ormanlarına kadar yayıldı.

Küresel sigortalı kayıplar 2000'lerde 8,7 milyar dolarken, 2010'larda 56,3 milyar dolara ulaşarak 6 kattan fazla artış gösterdi.

Kamu hizmetleri, enerji, gayrimenkul, inşaat, tarım ve ulaşım sektörleri yangınlardan kaynaklanan hasar ve iş kesintisi riskleri açısından en çok etkilenen alanlar arasında yer aldı.

Raporda, yangınla mücadele kapsamında savunulabilir alanlar oluşturulması, bitki örtüsünün yönetilmesi ve yanmayan yapı malzemeleri kullanılması gibi önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, etkin orman yangını hazırlık ve iş sürekliliği programlarının geliştirilmesi ve düzenli güncellenmesi önerildi.

Mevsimsel tahminler, dron araştırmaları, coğrafi bilgi sistemleriyle haritalama, termal görüntüleme, bitki örtüsü yönetim sistemleri ve yapay zeka destekli kameralar gibi teknik araçların yangın risklerinin modellenmesi ve azaltılmasında kullanılabileceği aktarıldı.

"Hem bireysel hem kurumsal farkındalık artmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Elementer Ticari Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, orman yangınlarının insan canını, doğal hayatı, ağaçları ve maddi ve manevi en kıymetli varlıkları tehdit ettiğini belirtti.

Örkün, "Raporda da ifade edildiği gibi yangınların şiddeti ve sıklığı her geçen yıl artarken, sadece ülkemizde değil, küresel çapta yükselen bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor." ifadesini kullandı.

Risk temelli bir sektör olarak henüz gerçekleşmeden riskleri tespit etmenin ve önlem alabilmenin önemini vurgulayan Örkün, şunları kaydetti:

"Ülkemizin karşı karşıya olduğu ilk üç risk arasında yer alan deprem ve yangın konusunda atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Bunu başarmanın yolu da hem bireysel hem de kurumsal farkındalığı artırmaktan geçiyor. Allianz Grubu'nun desteğiyle kurduğumuz, Türkiye'nin ilk ve tek akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik'te bu farkındalığı artırma hedefiyle önemli çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası standartlara uygun yangın ve deprem testlerini tek bir merkezde toplayan ilk laboratuvar olma özelliğine sahip merkezimizde yangın riskleri konusunda firmalara özel eğitimler de düzenliyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra akredite bir kuruluş olarak, kullandığı malzemelerin yangına tepkisini belgelemek isteyen işletmelerin de faydalandığı bir merkeziz."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Ulaşım, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Allianz'dan Orman Yangınları Raporu - Son Dakika

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