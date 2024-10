Allianz, En İyi Küresel Markalar'da 1. Sırada

Ekonomi

Allianz, Interbrand'in "En İyi Küresel Markalar" sıralamasında üst üste 6'ncı kez dünyanın bir numaralı sigorta markası olurken, ilk kez dünyanın en değerli 30 markası arasına da girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz, 2024'te dünyanın en değerli markaları arasındaki istikrarlı yükselişini sürdürmeye devam etti.

Allianz, Interbrand'in bu yılki "En İyi Küresel Markalar" sıralamasında, ilk kez dünyanın en değerli 30 markasından biri olarak gösterildi. Şirket, güçlü çalışan değer önermesi, sürdürülebilirlik ve sosyal liderlik yoluyla güven inşa etme kararlılığı ile spor alanındaki üst düzey işbirlikleri sayesinde, sıralamada iki basamak yükselerek 29'uncu oldu.

Allianz, 125 milyon müşterisi ve 157 bin çalışanıyla, üst üste 6'ncı kez dünyanın en değerli finansal hizmetler markası seçildi. Marka değerini bu yıl 23,5 milyar dolara çıkaran Allianz, finansal hizmetler sektöründeki büyümesini ise yüzde 7 oranında artırdı.

Allianz'a bir ödül daha

Allianz'a bir ödül de çalışanlarına sunduğu haklar ve güçlü işveren markasıyla geldi. Allianz, "Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe" sertifikasında 7'nci sıraya yükseldi.

Esnek çalışma modeli, güçlü yan hakları, sunduğu gelişim fırsatları, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki kararlı taahhüdüyle Allianz, mevcut ve potansiyel çalışanlar için cazip bir şirket olarak konumunu güçlendirmeyi sürdürdü. Allianz Türkiye dahil dünya genelinde 52 Allianz şirketi en iyi işveren sertifikasına sahipken, 16 Allianz şirketi faaliyet gösterdikleri ülkelerde en iyiler listesinde yer alıyor.