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Alman Büyükelçi Schulz: "36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz" - Son Dakika

Alman Büyükelçi Schulz: "36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz"

18.11.2021 12:43

Alman Büyükelçi Schulz: "36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz" Adana'da 'Türkiye-Almanya Yatırım ve İşbirliği Günü' toplantısı düzenlendi Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: "Almanya ve Türkiye birbirleri için önemli ticari partner" Almanya'nın Ankara Büyükelçisi...

Alman Büyükelçi Schulz: "36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz"

Adana'da 'Türkiye- Almanya Yatırım ve İşbirliği Günü' toplantısı düzenlendi

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç:

"Almanya ve Türkiye birbirleri için önemli ticari partner"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz:

"Almanya'daki Türk işletmeler 500 bin kişiye istihdam sağlarken 50 milyar Euro değerinde ticaret hacmine sahip"

"Adana cazip imkanlar barındırıyor"

ADANA - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin

36,6 milyar Euro olduğunu belirterek, "Ama bununla da yetinmek istemiyoruz" dedi.

Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Adana Sanayi Odası ve Almanya Büyükelçiliği iş birliğinde kentteki bir otelde 'Türkiye-Almanya Yatırım ve İşbirliği Günü' toplantısı düzenlendi.

Açılışta konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların uzun yıllara dayandığını söyledi. Kıvanç, "Almanya, Türkiye'nin hem ihracatında hem ithalatında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca 3 milyondan fazla Türkiye kökenli Alman vatandaşı Almanya'da yaşıyor. 2021'in ilk 9 ayında ise resmi verilere göre Almanya'ya ihracat 13 milyar 110 milyon dolar olurken ithalat ise 15 milyar 499 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının yüzde 90'ını sanayi ürünleri kalanını ise tarım ve gıda ürünleri ihracatı oluşturuyor. İthalatta ise Almanya'dan yüzde 98 oranında sanayi ürünü, yüzde 2 oranında tarım ve gıda ürünleri alıyoruz. Almanya ve Türkiye birbirleri için önemli ticari partner konumundadırlar" dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ise Almanya ile Adana arasında özel bir ilişki olduğunu söyledi. Schulz, "Adana ikili ilişkilerimiz, özellikle ekonomik ilişkilerimiz açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu kentin potansiyelini iş birliğimiz sayesinde daha da ortaya koymaya arzu ediyoruz. bu iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. İhracat hacmine bakıldığında Adana Türkiye içinde güçlü kentler arasında yer alıyor. Adana farklı sektörlerde son derece cazip imkanlar barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıların iş adamları tarafından çok beğenildiğini aktaran Jürgen Schulz, "Bu toplantıları yılda bir çok defa düzenliyoruz. Amacımız size bu toplantılar vesilesiyle Almanya ve oradaki kurumları daha yakından tanıtabilmek. Ayrıca sorularınıza doğrudan yanıt alabilmeniz için bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün sorularınızın cevaplandırılmasını umuyorum. Amacımız Türk ve Alman iş adamlarını bir araya getirmek ve özellikle Türkiye ile Almanya arasında yatırım imkanlarını araştırıp, tespit etmektir. Hali hazırda çalışılması gereken alanların olduğunun farkındayız" dedi.

"Almanya'daki Türkler önemli"

Almanya'da yaklaşık 100 bin Türk işletmesinin olduğunu ve bunların yılda 50 milyar Euro değerinde ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Jürgen Schulz, "Ülkelerimiz arasında 2020 yılı için 36,6 milyar Euroluk bir ikili ticaret hacmi elde edildi ama bununla da yetinmek istemiyoruz. Bu rakamı dış ticaret açısından daha da geliştirmek istiyoruz. Dış ticaret ortakları arasında Türkiye için Almanya zirvedeydi ve bunun böyle kalmasını arzu ediyoruz. Daha da çok çaba sarf etmek istiyoruz ama Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk insanının katkılarını da dikkate almamız gerekmektedir. Neredeyse 100 bin Türk kökenli işletme bulunuyor ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yılda ise 50 milyar Euro değerinde bir ticaret hacmine sahip" diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ise 2 ülke arasında ki ticaret hacminin daha da artması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuşulan rakamların toplamının 36-40 seviyesinden 100 milyar seviyelerinin konuşulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Daha sonra Almanya'dan gelen firma temsilcileriyle ve Adana'daki firmaların temsilcileri görüşme gerçekleştirdi.

Alman Büyükelçi Schulz: 36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz
Alman Büyükelçi Schulz: 36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz
Alman Büyükelçi Schulz: 36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz
Alman Büyükelçi Schulz: 36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz

Almanya, Türkiye, Alman, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alman Büyükelçi Schulz: '36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Alman Büyükelçi Schulz: "36,6 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle yetinmek istemiyoruz" - Son Dakika
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