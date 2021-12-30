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Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor - Son Dakika

Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor

30.12.2021 18:31
Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor

Japon Kaga'dan sonra Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor. Şirketin İzmir'de zaten en büyüğü konumundaki üretim merkezini daha da genişleteceği açıklandı. Böylece İzmir'deki tesiste çalışan sayısı üçte bir oranında artırılacak ve tesiste bin kişinin daha işe alınacak. Daha önce Japonya merkezli elektronik parça üreticisi Kaga Electronics, yeni fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşıyacağını duyurmuştu.

Almanya'nın tanınmış moda şirketi Hugo Boss'un Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Grieder, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'deki yatırımlarını artıracağını duyurdu.

BİN KİŞİ DAHA İŞE ALINACAK

Şirketin yeni stratejisi çerçevesinde İzmir'de bulunan üretim merkezinin genişletileceğini ve ürünlerini satış noktalarına daha yakın yerlerde depolanacağını söyleyen Grieder, İzmir'deki tesiste çalışan sayısının da üçte bir oranında artırılacağını ve tesiste bin kişinin daha işe alınacağını aktardı.

ŞEHİR FABRİKALARI KURMAYI PLANLIYORLAR

Ayrıca Batılı ülkelerde "şehir fabrikaları" da kurmayı planlayan Hugo Boss, ABD'nin Los Angeles kentinde 2022 yılının ilk çeyreğinde denim kumaş ve kot ürünlerinde son üretim aşamasını deneme amaçlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

Şirket, satış noktalarına üretim merkezleri kurarak dünyada pandemi nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntısına karşı önlem alıyor.

İZMİR'DE BÜYÜK BİR ÜRETİM MERKEZLERİ VAR

Hugo Boss, ürünlerinin yüzde 17'sini Türkiye, Almanya, Polonya ve İtalya'da üretiyor. Ancak bu üretimin yüzde 13'ü ise en büyük üretim merkezi İzmir'de gerçekleşiyor. Şirketin üretiminin yüzde 83'ü ise ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ve Asya'daki farklı noktalardaki tesislerinden sağlanıyor.

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Hugo Boss, Türkiye, Almanya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor - Son Dakika Ekonomi


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