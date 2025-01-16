Almanya'da Enflasyon Aralık'ta Yüzde 2,6 - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Enflasyon Aralık'ta Yüzde 2,6

Almanya'da enflasyon Aralık 2024'te sigorta ve ulaşım hizmetleri etkisiyle yüzde 2,6'ya yükseldi.

16.01.2025 11:49
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Almanya'da açıklanan nihai veriler, sigorta ve ulaşım hizmetlerinin daha pahalı gelmesinin etkisiyle enflasyonun Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya çıktığını teyit etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2024 yılı ve Aralık 2024 nihai verilerini yayınladı.

Buna göre, Almanya'da kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,6'ya yükseldi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 yükseldi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "(enflasyonun yüzde 2,6'ya yükselmesi) Bu yıl sonunda fiyat artışlarının yeniden yükseldiği anlamına gelmektedir. Aralık 2024'te özellikle enerji fiyatlarındaki düşüş zayıflamaya devam etmiş ve enflasyon oranını daha az etkilemiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada ülkede yıllık artış gıda ve hizmet fiyatlarında sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 4,1 olarak kayıtlara geçerken, her ikisinin aylardır enflasyon oranında en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekiyor.

Sigorta hizmetleri yüzde 16,6, uçak biletleri yüzde 9,3 ve restoran hizmetleri yüzde 6,6 arttı.

Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,5 düştü. Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 2,9 geriledi.

Almanya'da enerji ve gıda fiyatları hariç yıllık enflasyon ise aralıkta 3,3 olarak gerçekleşti.

2024'te ortalama enflasyon yüzde 2,2 olarak teyit etti

Destatis, 2024'te enflasyonun ortalama yüzde 2,2 olduğunu da bildirdi. 2022'de ülkede enflasyon 6,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ortalama enflasyon 2021'de yüzde 3,1 ve 2023'te yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis açıklamasında, "(Kovid-19 öncesi) Daha önce yıllık ortalama enflasyon nadiren yüzde 2'yi aşmış, en son 2011'de yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşmişti.

Genellikle çekirdek enflasyon olarak adlandırılan enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon oranı ise 2023'te yüzde 5,1, 2022'de yüzde 3,8'den sonra 2024'te yüzde 3 oldu.

2024'de hizmet fiyatlarının ortalama yüzde 3,8'lik artış göstermesi dikkati çekti.

Enerji ürünleri, 2023'te yüzde 5,3 ve 2022'de yüzde 29,7'lik keskin artışın ardından 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,2 ucuzladı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından çift haneli rakamlara ulaşan enflasyonun bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşmasını bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Enflasyon Aralık'ta Yüzde 2,6 - Son Dakika

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