Almanya'da Enflasyon Yüzde 2,2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Enflasyon Yüzde 2,2'ye Yükseldi

Almanya'da kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 2,2 ile artış gösterdi, piyasa beklentileri aşılamadı.

28.11.2024 17:46
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Almanya'da yıllık enflasyon, kasımda yeniden yüzde 2,2'ye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,2'ye yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı 2 aydır art arda yeniden arttı. Piyasalardaki beklenti, enflasyonun kasımda yüzde 2,3'ye ulaşması yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda 0,2 düşüş gösterdi.

AB uyumlu TÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi. AB uyumlu TÜFE ekimde yıllık yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9'dan 3'e yükseldi.

Geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde 1,8 artarken, enerji ürünleri yüzde 3,7 düşüş gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri piyasaları enflasyondaki iniş ve çıkışlara hazırlamıştı. Son aylarda, Avro Bölgesi'ndeki enflasyon oranı düştükten sonra birkaç kez arttı.

Ekonomistler yıllık enflasyon oranındaki artış eğiliminin gelecek aylarda da devam edeceğini öngörüyor. ECB Yönetim Konseyi, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2 olan enflasyonun gelecek aylarda artmasını bekliyor.

ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri hesaplara ilişkin faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25'e çekmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.?

Bir sonraki faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek olan bankanın, bu toplantıda 25 baz puanlık 4. faiz indirimini yapması bekleniyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yarın kasım ayına ilişkin Avro bölgesi enflasyon oranını açıklayacak.

Kaynak: AA

Almanya, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Enflasyon Yüzde 2,2'ye Yükseldi - Son Dakika

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