Almanya'da Güven Endeksi Düşüşte
Almanya'da Güven Endeksi Düşüşte

25.03.2026 14:59
Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle mart ayı itibarıyla düştü.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların ekonomik toparlanma umutlarını gölgelemesiyle mart ayında düşüş kaydetti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, şubatta 88,4 puan olan endeks, bu ay 86,4 puana gerileyerek Şubat 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri büyük oranda değişmezken, gelecek döneme ilişkin beklentilerde ciddi bir kötüleşme gözlendi.

Aynı dönemde, şirketlerin geleceğe yönelik iyimserliğini ölçen Ifo Beklentiler Endeksi 90,2'den 86 puana gerilerken, Mevcut Durum Endeksi ise 86,7 puanda sabit kaldı.

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ve Tahran'ın da İsrail ve bölge ülkelerine yönelik misillemeleri sebebiyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski, Alman ekonomisinin tüm katmanlarında etkisini hissettiriyor. Mart ayı verileri, iş dünyası güven endeksinin incelenen tüm ana sektörlerde gerilediğini ortaya koydu.

Bu kapsamda, hizmet sektöründe özellikle turizm ve lojistik alanındaki karamsarlıkla beklentilerde tarihi bir düşüş kaydedilirken, imalat sanayisinde son aylardaki yükseliş eğilimi yerini düşüşe bıraktı.

Enerji yoğun kollar artan maliyet baskısı altında kaldı. İnşaat sektöründe gelecek beklentileri Mart 2022'den bu yana en sert gerilemeyi yaşarken, ticaret alanında ise hem toptan hem de perakende sektöründe artan enflasyon endişeleriyle görünüm belirgin şekilde kötüleşti.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "İran'daki savaş, en azından şimdilik, ekonomide toparlanma umutlarına darbe vurdu." ifadesini kullandı.

Bu arada, iki yıllık resesyonun ardından 2025'i yüzde 0,2'lik zayıf büyümeyle kapatan Alman ekonomisi için tahminler güncellendi. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ve Ifo, Almanya için bu yılki GSYH büyüme tahminini yüzde 0,8 seviyesine indirdi.

Enerji maliyetleri ve enflasyon dalgası kapıda

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer ise yayımladığı analizde, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın birkaç ay daha sürmesi durumunda Almanya ekonomisinin göreceği zararın "çok daha belirgin" olacağı uyarısında bulundu.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de Alman ekonomisindeki döngüsel toparlanmanın darbe aldığını belirtti.

Brzeski, özellikle şirketlerin gelecek dönem beklentilerinin 90,2'den 86'ya gerilemesine dikkat çekerek, "Bu düşüş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana kaydedilen en ağır gerileme." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da çatışmaların etkisiyle tırmanan petrol fiyatlarının sanayi üretimini baskıladığını vurgulayan Brzeski, ulaşımdan gıdaya kadar geniş bir alanda yeni bir enflasyon dalgasının tetiklendiğini kaydetti.

Brzeski, Almanya'da doğal gaz rezervlerinin son beş yılın en düşük seviyesinde olmasının, gelecek kış mevsimi için hem haneler hem de sanayi kuruluşları üzerinde maliyet baskısını artırabileceğini savundu.

Tüm olumsuzluklara rağmen Brzeski, Alman ekonomisinin tamamen rotadan çıkmadığını, savunma ve altyapı projeleri için ayrılan 200 milyar avroluk mali teşvik paketinin toparlanmayı desteklemeye devam edeceğini öngördü.

Brzeski, Orta Doğu'daki krizin ekonomik toparlanmayı iptal etmeyeceğini ancak geciktireceğini savundu.

Berlin hükümetine de çağrıda bulunan Brzeski, Almanya'nın krizleri yönetirken aynı zamanda yapısal reformları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık, emeklilik, dijitalleşme ve vergi sistemindeki reformların ivedilikle uygulanması gerektiğini belirten Brzeski, "Reform penceresi giderek daralıyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

