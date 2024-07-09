Almanya'da İflas Eden Şirketlerin Sayısı Yüzde 41 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da İflas Eden Şirketlerin Sayısı Yüzde 41 Arttı

Almanya'da enflasyon, zayıflayan talep, artan maliyetler ve faiz oranları gibi etkenlerle birlikte orta ve büyük ölçekli şirketlerin iflas etme sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Yıllık cirosu 10 milyon avronun üzerinde olan 162 şirket iflas başvurusunda bulundu. İflas eden şirketler arasında tur operatörü FTI, mağaza zinciri Galeria ve moda şirketi Esprit gibi önde gelen isimler de yer alıyor. Almanya'da artan iflasların nedenleri arasında Kovid-19 salgının etkileri, enflasyon, artan enerji ve malzeme maliyetleri ve zayıflayan talep gösteriliyor. Alman ekonomisi kırılganlığını koruyor ve iflasların yanı sıra zor durumdaki şirketlerin yeniden yapılandırma şansları da azalıyor.

09.07.2024 14:11
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Almanya'da iflas eden orta ve büyük ölçekli şirketlerin sayısının enflasyon, zayıflayan talep artan maliyetler ve faiz oranlarıyla bu yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 41 arttığı bildirildi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın şirketlere yeniden yapılandırma hizmeti sağlayan Falkensteg verilerine dayandırdığı haberine göre, 2024'ün ocak-haziran döneminde yıllık cirosu 10 milyon avronun üzerinde olan 162 şirket iflas başvurusunda bulundu.

Böylece, iflas eden orta ve büyük ölçekli şirketlerin sayısı 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 41 arttı.

Söz konusu iflasların yeniden yapılandırma uzmanlarının yılın başında bekledikleri yüzde 30'luk artışı önemli ölçüde aşması dikkati çekti.

Yılın ilk yarısında iflas eden şirketler arasında Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI, büyük mağaza zinciri Galeria ve moda şirketi Esprit gibi önde gelen isimler de yer alıyor.

Emlak şirketleri, otomotiv tedarikçileri ve makine mühendisliği şirketleri iflaslardan özellikle etkilendi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da artan iflasların nedenleri arasında Kovid-19 salgının etkileri enflasyon, artan enerji ve malzeme maliyetleri ve zayıflayan talep gösterildi.

Küresel krizler, zayıf ekonomik beklentiler ve yüksek faiz oranlarının yeniden yapılandırma ve zor durumdaki şirketlere yatırım yapmayı giderek daha cazip hale getirdiği belirtiliyor.

Habere göre ayrıca Almanya'da sadece daha fazla iflas yaşanmıyor, zor durumdaki şirketlerin kendilerini başarılı bir şekilde yeniden yapılandırma şansları da giderek azalıyor.

İflas davası açıldıktan sonra faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.

Öte yandan, kredi kuruluşu Creditreform da yılın ilk yarısında ülkede yaklaşık 11 bin iflas vakası kaydedildiğini böylece iflasların son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Alman ekonomisi kırılganlığını koruyor

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu. Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleri"yle revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

Almanya, Esprit, Moda, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İflas Eden Şirketlerin Sayısı Yüzde 41 Arttı - Son Dakika

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