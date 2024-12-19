Almanya'da İstihdam Barometresi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da İstihdam Barometresi Düşüşte

Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi, sipariş yetersizliği ve krizle birlikte en düşük seviyeye geriledi.

19.12.2024 14:47
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Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi, sipariş yetersizliği ve ekonomik krizin etkisiyle aralıkta Temmuz 2020'den bu yana en düşük puana geriledi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da kasımda 93,3 puan olan İstihdam Barometresi'nin, bu ay 92,4 puana inerek, Kovid-19 salgınının yaşandığı Temmuz 2020'den bu yana en düşük puana gerilediği belirtildi.

Ifo'nun açıklamasında, "Ekonomik kriz özellikle sanayide personel planlamasına damgasını vuruyor. Neredeyse tüm sektörler işten çıkarmayı düşünüyor. Metal endüstrisi ve otomobil üreticileri ve tedarikçileri en çok etkilenenler." ifadelerine yer verildi.

Ifo'ya göre, sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik krizin iş gücü piyasası üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor.

Turizm sektörü işe alım yaparken, personel hizmeti sağlayıcıları ve konaklama sektörü işten çıkarmalar yapıyor.

Açıklamaya göre, krize rağmen, inşaat sektöründe büyük bir işten çıkarma dalgasına dair herhangi bir işaret olmazken, şirketler personellerini ellerinde tutmaya çalışıyor.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, "Giderek daha az sayıda şirket personel alımı yapıyor. Bunun yerine, işten çıkarmak isteyen şirketlerin oranı artıyor." değerlendirmesini yaptı.

Alman ekonomisi, imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor

Öte yandan Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Buna ek olarak, ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.

Bu arada, Almanya'da şirketler yeniden yapılanmaya giderek çalışanlarını işten çıkarmaya devam ediyor. Volkswagen, Bosch, Continental ve ZF Friedrichshafen işten çıkarma yapılacağını duyuran şirketler arasında yer alıyor.

Alman ekonomisi, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşarken, Fortune 500 Avrupa listesinde yer alan Alman şirketleri bu yıl 100 binden fazla kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 5 Kasım'da 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

23 Kasım'da otomotiv sektörünün önemli tedarikçilerinden Bosch, otomotiv biriminde 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere, dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını, ayrıca üretim tesislerinde kısa mesaiye gidileceğini duyurdu.

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp da 25 Kasım'da çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Otomobil, Ekonomi, Almanya, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İstihdam Barometresi Düşüşte - Son Dakika

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