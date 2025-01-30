Almanya'da İthalat Fiyatları Rekor Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da İthalat Fiyatları Rekor Seviyede

Almanya'nın ithalat fiyatları Aralık 2024'te %2 artarak, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

30.01.2025 13:47
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Gıda fiyatlarındaki artış, Aralık 2024'te Almanya'nın dünyanın dört bir yanından ithal ettiği ürünlerin fiyatlarını son iki yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Aralık 2024'e ilişkin ithalat fiyat verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artarak, Şubat 2023'ten beri en yüksek yıllık artışı kaydetti. Endeks, bir önceki aya göre (Kasım) de yüzde 0,4 yükseldi.

İthalat Fiyat Endeksi, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 0,6 artış kaydetmişti.

Destatis açıklamasında, " Aralık 2024'te ithalat fiyatlarının genel gelişimi üzerindeki en büyük etki, tüketim malları fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artması olmuştur." ifadesi yer aldı.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişte, tüketici ürünlerindeki güçlü fiyat artışları etkili oldu. İthal gıda fiyatları özellikle yıl sonunda keskin bir artış gösterdi. Gıda ürünleri Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 daha pahalı hale geldi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından 2023'te yüzde 6,5, 2022'de ise yüzde 21,8 ile güçlü artışlar görülürken 2024 ortalamasında ithalat fiyatları yüzde 1,2 düşüş kaydetmişti.

Alman ekonomisi yurt dışından çok sayıda ara ürün ve ham madde ithal ettiğinden, yüksek ithalat fiyatları genel enflasyon üzerinde gecikmeli etkiye sahip oluyor.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Bu arada, Almanya'da Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükseldi.

Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi ise Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 yükselirken, bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Almanya, Ekonomi, Finans, Aralık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İthalat Fiyatları Rekor Seviyede - Son Dakika

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