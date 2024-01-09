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Almanya'da Sanayi Üretimi Altıncı Ayda Düştü - Son Dakika
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Almanya'da Sanayi Üretimi Altıncı Ayda Düştü

Almanya'da sanayi üretimi, Kasım 2023'te yüzde 0,7 azalarak düşüşünü altıncı aya taşıdı. Sanayi üretimi verileri, enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,5 azaldığını gösterdi. Ara malı üretimi yüzde 0,5, sermaye malı üretimi yüzde 0,7 ve tüketim malları üretimi yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, sanayide hızlı bir toparlanma beklenmediğini belirtirken, yıl içinde iç ekonomik toparlanma ve artan ihracat zemininde en azından bir toparlanma işaretinin görülmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Yüksek faizlerin etkisiyle şirketlerin boşalan sipariş defterlerine tepki verdiği belirtilirken, Alman ekonomisindeki düşüş eğilimi teknik resesyona girme ihtimalini artırdı.

Almanya\'da Sanayi Üretimi Altıncı Ayda Düştü
09.01.2024 - 12:07,
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Almanya'da sanayi üretimi, Kasım 2023'te yüzde 0,7 azalarak düşüşünü art arda altıncı aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin Kasım 2023 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2023 Kasım'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 düştü. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi. Böylece, ülkede sanayi üretimi art arda altı ay geriledi.

Ekimde aylık yüzde 0,4 gerileme olarak açıklanan sanayi üretimi verisi de yüzde 0,3 düşüş olarak revize edildi.

Sanayi üretimi verileri, 2023 Kasım'da önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,5 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 0,5, sermaye malı üretimi yüzde 0,7 ve tüketim malları üretimi yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Enerji üretiminde yüzde 3,9 artış ve inşaatta yüzde 2,9 düşüş kaydedildi.

Destatis, enerji yoğun sanayi kollarında söz konusu ayda üretimin ekime göre yüzde 3,1 arttığını ve Kasım 2022'ye göre yüzde 4 azaldığını kaydetti.

Federal İstatistik Ofisi, daha az değişken olan üç aydan üç aya karşılaştırmanın, Eylül-Kasım 2023 döneminde üretimin önceki üç aya göre yüzde 1,9 daha düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, alınan siparişler ve iş ortamı gibi mevcut öncü göstergeler dikkate alındığında sanayide hızlı bir toparlanma beklenmediği belirtilerek, "Bununla birlikte yıl içinde beklenen iç ekonomik toparlanma ve artan ihracat zemininde sanayi üretiminde en azından bir toparlanma işaretinin görülmesi muhtemel." ifadesi kullanıldı.

Yüksek faizlerin etkisi

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, sanayi üretiminde yeniden görülen önemli düşüşün, şirketlerin boşalan sipariş defterlerine giderek daha fazla tepki verdiğini gösterdiğini belirterek, "Yüksek enflasyona tepki olarak son dönemde yapılan küresel faiz artışları etkisini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisinde yeni yıl, eski sorunlar

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de Alman ekonomisinde yeni yılda da eski sorunların devam ettiğini vurgulayarak, "Sanayi üretimindeki düşüş eğilimi kasım ayında da devam etti ve ekonominin teknik resesyona girme ihtimalini artırdı." dedi.

Brzeski, şunları kaydetti:

"Hükümetin mali sıkıntıları, Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntılar ve zayıf olduğu bildirilen Noel satışlarının ekonomik yansımalarının ilk işaretleri ile Aralık 2023'ün daha olumsuz sürprizler getirmesi muhtemeldir. Tüm bunlar Alman ekonomisinde dördüncü çeyrekte bir başka küçük daralmaya işaret ediyor ve ekonomiyi 2020'den bu yana ilk -kuşkusuz çok küçük- teknik resesyona itiyor. Dediğimiz gibi, yeni yıl, eski sorunlar."

Alman ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), zayıf dış talep ve bir önce yıl enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte ekonominin küçülmesini bekliyor.

Ülkenin, ekonominin son çeyrekte küçülmesi halinde art arda iki olumsuz çeyrek daralarak teknik resesyona gireceği öngörülüyor.

Hükümet 11 Ekim'de, 2023 için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek 2023'te küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
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