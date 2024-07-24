Almanya'da Şirket Faaliyetlerinde Daralma Yaşandı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Şirket Faaliyetlerinde Daralma Yaşandı

Almanya'da temmuz ayında şirket faaliyetlerinde daralma yaşandığı ortaya çıktı. S&P Global tarafından hazırlanan HCOB temmuz ayı öncü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerine göre, Almanya'da haziranda 50,4 puan olan bileşik PMI temmuzda 48,7 puana geriledi. Hizmet sektörü PMI 52'ye, imalat sanayi PMI ise 42,6'ya düştü. Bu veriler, Almanya'nın özel sektör ekonomisinin üçte ikisini oluşturan imalat ve hizmet sektörlerinde daralma yaşandığını gösteriyor.

24.07.2024 17:29
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Almanya'da temmuz ayında şirket faaliyetlerinde daralma yaşandı.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) temmuz ayı öncü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri açıklandı.

Verilere göre, Almanya'da haziranda 50,4 puan olan bileşik PMI temmuzda 48,7 puana geriledi. Böylece 50 puanın altında kalan Almanya PMI verisi şirket faaliyetlerinde daralma gerçekleştiğini ortaya koydu.

Haziran ayında 53,1 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 52'ye indi. İmalat sanayi PMI ise haziranda 43,5 seviyesinden temmuzda 42,6'ya düştü.

Veriler, Almanya'nın özel sektör ekonomisinin imalat sektöründeki kötüleşen performansın etkisiyle üçüncü çeyreğin başında yeniden daralmaya yöneldiğini ortaya koydu.

Öte yandan, imalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Avro Bölgesi'nde de haziranda 50,9 puan olan bileşik PMI temmuzda 50,1 puana indi. Haziran ayında 52,8 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 51,9'a düştü. İmalat sanayi PMI ise 45,8 puandan 45,6 puana geriledi.

İngiltere'de ise haziranda 52,3 puan olan bileşik PMI temmuzda 52,7 puana çıktı. İlgili ayda 52,1 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 52,4'e yükseldi. İmalat sanayi PMI ise 50,9 puandan 51,8 puana tırmandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı ise daralmayı gösteriyor.

Kaynak: AA

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