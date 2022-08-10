Almanya'da enflasyon yüzde 7,5 oldu - Son Dakika
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Almanya'da enflasyon yüzde 7,5 oldu

10.08.2022 10:30
Almanya'da enflasyon yüzde 7,5 oldu

Almanya'da temmuz ayında enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5 seviyesinde belirlendi.

Almanya'da temmuz ayında enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5 seviyesinde belirlendi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da haziran ayında yüzde 7,6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7,5 oldu. Ülkede enflasyon, aylık bazda da yüzde 0,9 arttı.

Böylece ülkede enflasyon, son yılların en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Almanya'da enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.

Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yıllık yüzde 35,5'i buldu. Ülkede yıllık bazda kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 102,6, doğal gaz fiyatları yüzde 75,1 ve elektrik fiyatları yüzde 18,1 artış gösterdi.

Gıda fiyatlarında artış temmuzda yıllık bazda yüzde 14,8 seviyesinde ölçüldü.

Bu dönemde yağ fiyatı yüzde 44,2, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,2, et ürünleri fiyatları ise yüzde 18,3 arttı.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 8,5 olarak belirlendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da enflasyon yüzde 7,5 oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Almanya'da enflasyon yüzde 7,5 oldu - Son Dakika
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