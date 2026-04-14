Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Mart'ta Yükseldi

14.04.2026 12:20
Mart ayında toptan eşya fiyatları, enerji arzındaki baskılar nedeniyle yıllık yüzde 4,1 arttı.

Almanya'da toptan eşya fiyatları, mart ayında Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı üzerindeki baskısı nedeniyle belirgin artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, toptan eşya fiyat endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,1 arttı.

Mart ayında kaydedilen yüzde 4,1'lik yıllık artış, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ocak ve şubat aylarında yıllık ortalama yüzde 1,2 seviyesinde seyreden artış hızının martta ivme kazanmasında, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji ürünleri ve ham madde fiyatlarını yukarı çekmesi belirleyici oldu.

Toptan eşya fiyatlarındaki artışın ana aktörü petrol ürünleri oldu. Petrol ürünleri fiyatları Mart 2025'e göre yüzde 17,8 artarken şubat ayına göre yüzde 18,8'lik keskin yükseliş sergiledi.

Metal ve maden sektöründe de demir dışı cevherler ve metal ürünlerindeki fiyat artışı yıllık bazda yüzde 48,4'e ulaşarak sanayi maliyetleri üzerinde ciddi bir yük oluşturdu.

Gıda ve tüketim ürünlerinde ise şeker ve unlu mamullerde yüzde 6,1, tütün ürünlerinde yüzde 5,9 artış görüldü.

Üretici ile son tüketici arasında köprü vazifesi gören toptan eşya fiyatlarındaki bu değişimlerin, perakende sektörüne ve dolayısıyla enflasyona gecikmeli olarak yansıması bekleniyor.

Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 2,7 ile son iki yılın zirvesine ulaştı. Özellikle akaryakıt ve ısınma giderleri, Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana tüketiciler için en büyük maliyet kalemi haline geldi.

Kaynak: AA

