Almanya'da Yüksek Eğitim Yoksulluğu Artıyor

20.02.2026 21:10
Üniversite mezunları arasındaki yoksulluk riski 1,9 milyon kişiye ulaştı, işsizlik oranı yükseldi.

Almanya'da üniversite mezunları arasında yoksulluk riski altındaki kişi sayısı son üç yılda 350 bin artarak yaklaşık 1,9 milyona ulaştı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisinin soru önergesine yanıt veren Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede üniversite mezunları arasında yoksulluk riskiyle karşı karşıya olan kişi sayısının 2022'ye kıyasla 350 bin arttığını ve 2025 yılı itibarıyla 1,9 milyon civarına ulaştığını açıkladı.

Ülke genelinde yükseköğrenim mezunu sayısının 21 milyona yükseldiği bir dönemde kaydedilen bu artış, iş gücü piyasasındaki daralmayı da gözler önüne serdi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, akademisyenler arasındaki işsizlik oranı son üç yılda yüzde 2,2'den yüzde 3,3'e yükseldi.

BSW Partisi Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik gerileme ve yoksulluğun artık eğitimin tüm kademelerini tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

Wagenknecht, karar vericilere ekonomiyi canlandırma ve "çalışarak yükselmeyi" sağlayan sosyal mobiliteyi yeniden tesis etme çağrısında bulundu.

Ayrıca, düşük veya orta düzeyde eğitime sahip bireyler için yoksulluk riski çok daha kritik seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Ülkede geçen yıl düşük vasıflı 14,3 milyon kişinin yaklaşık 4,1 milyonu yoksulluk riski altında bulunuyordu.

Öte yandan, Destatis'in Avrupa Birliği (AB) genelinde uygulanan "Gelir ve Yaşam Koşulları" (EU-SILC) 2025 yılı verilerine göre, geçen yıl gayrisafi milli hasılası (GSMH) 5 trilyon avro üzerinde hesaplanan Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 16,1'ine denk gelen 13,3 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Önceki yıl ise bu oran yüzde 15,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis raporuna göre yoksulluk riski, hane halkı yapısı ve çalışma durumuna göre büyük farklılık gösteriyor.

Yalnız yaşayanlar için risk oranı yüzde 30,9, tek ebeveynli hanelerde yaşayanlar için yüzde 28,7 olarak ölçüldü. Yoksulluktan en çok etkilenen grup ise yüzde 64,9'luk oranla işsizler oldu. Emeklilerde bu oran yüzde 19,1 ile genel ortalamanın altında kaldı.

Yoksulluk sınırı aylık 1446 avro

AB standartlarına göre, medyan gelirin yüzde 60'ından daha azına sahip bireyler yoksulluk riski altında kabul ediliyor. 2025 yılı verilerine göre Almanya'da bu eşik, tek başına yaşayan bir birey için aylık net 1446 avro, 14 yaşından küçük iki çocuğu olan iki yetişkin için ise aylık 3 bin 36 avro olarak belirlendi.

Uzmanlar, yoksulluktaki artışın arkasındaki temel nedenlerin başında büyük şehirlerdeki kontrolsüz kira artışları ve enerji maliyetlerinin geldiğine dikkati çekiyor.

Maddi kaynakları sınırlı olan bireylerin kira, ev kredisi ve ısınma gibi temel giderleri ödemekte zorlandığı, tatile çıkma veya ani giderleri karşılama gibi olanaklardan yoksun kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

