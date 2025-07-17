Almanya'dan AB Bütçesine Sert Eleştiri

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun uzun vadeli AB bütçe planını eleştirerek, yeni gelirler için önerilen ek kurumlar vergisinin "yanlış sinyal" gönderdiğini söyledi.

Klingbeil, Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun 2028-2034 bütçesinin 2 trilyon avroya çıkarılması planını eleştirdi.

AB Komisyonu'nun uzun vadeli AB bütçe planını "kabul edilebilir" bulmayan Klingbeil, "Mali durumumuzla kesinlikle orantılı kalmalıyız. Bunun başarılamadığına inanıyorum." dedi.

Klingbeil, AB Komisyonu tarafından önerilen ek kurumlar vergisini de hedef alarak, Almanya'nın bu öneriyi destekleyemeyeceğini vurguladı.

Lars Klingbeil, "Herkes bize gelmeli. Biz yatırımların Almanya'da ve Avrupa'da yapılmasını istiyoruz. ve bu bağlamda, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen kurumlar vergisi bu haliyle yanlış sinyal göndermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AB bütçesi için yeni gelir kaynaklarından biri olarak AB Komisyonu, yıllık satışları 100 milyon avronun üzerinde olan büyük şirketlerden vergi alınmasını öneriyor. Buna ek olarak, ulusal tütün vergilerinden elde edilen gelirin yüzde 15'i Brüksel'e aktarılacak.

Bu arada, Alman hükümeti de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2028-2034 bütçesinin 2 trilyon avroya çıkarılması planını "kabul edilemez" bulmuştu.

Dün gece Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun bütçe planlarını eleştirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından önerilen yaklaşık 700 milyar avroluk artışın "kabul edilemez" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Tüm üye devletlerin ulusal bütçelerini konsolide etmek için önemli çabalar sarf ettiği bir dönemde AB bütçesinde önemli bir artış kabul edilemez. Bu nedenle Komisyon'un teklifini kabul etmemiz mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.