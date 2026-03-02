Almanya Ekonomisinde İran Tansiyonu Etkisi Az - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Ekonomisinde İran Tansiyonu Etkisi Az

02.03.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikten kaynaklı enerji tedarikinin güvence altında olduğunu belirtti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırısı sonrası Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyonun Almanya ekonomisi üzerindeki etkilerini miktar olarak belirlemenin şu aşamada imkansız olduğunu ancak bölgeden çok cüzi miktarda ham petrol aldıkları için "endişelenmeye gerek olmadığını" söyledi.

Kornelius, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da durumun ekonomik yansımaların büyük ölçüde çatışmanın süresine bağlı olduğunu belirtti.

Hükümetin sanayi kuruluşları, ticaret odaları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupalı ortaklarla yakın temas halinde olduğunu belirten Kornelius, olası senaryolara ilişkin öngörüde bulunmaktan kaçındı.

Stefan Kornelius, enerji arzına yönelik endişeler konusunda ise "Petrol ve doğal gaz tedariki konusunda endişelenmeye gerek yok. Tedarik kaynaklarımız çeşitlendirilmiş durumda." dedi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü de benzer bir değerlendirmede bulunarak, ülkede ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arz güvenliğinin garanti altında olduğunu savundu.

Almanya'nın stratejik gaz rezervinin fizibilitesi üzerine çalışmaların devam ettiğini bildiren sözcü, bu çalışmaların mevcut çatışma ortamından bağımsız olarak yürütüldüğünü ve değerlendirme sürecinin henüz tamamlanmadığını da kaydetti.

Bakanlık sözcüsü, "Bölgeden çok cüzi miktarda ham petrol alıyoruz, LNG tedarikimiz ise bulunmuyor." diyerek, Alman şirketlerin mevcut kontratlarına güvenebileceğini ve sevkiyatların şimdilik güvence altında olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması küresel enerji fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluştururken, Orta Doğu'daki savaş, Almanya'da stratejik doğal gaz ve petrol rezervlerine ilişkin tartışmaları da alevlendirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisinde İran Tansiyonu Etkisi Az - Son Dakika

Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:59:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya Ekonomisinde İran Tansiyonu Etkisi Az - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.