Almanya, İsrail'e 167 milyon avro silah sevkıyatına onay verdi

16.04.2026 13:29
Alman hükümeti, Gazze'de soykırım suçlamalarına rağmen İsrail'e askeri teçhizat gönderimini onayladı.

Alman hükümeti, Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan İsrail'e yönelik uyguladığı kısmi silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasının ardından bu ülkeye yaklaşık 167 milyon avro değerinde askeri teçhizat sevkiyatına onay verdi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, muhalif Sol Parti'nin (Die Linke) hükümete sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığı 24 Kasım 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında Alman savunma sanayi üreticilerine İsrail'e toplam 166,95 milyon avro değerinde askeri malzeme tedariki için lisans verildiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, kısıtlamaların yürürlükte olduğu dönemde dahi İsrail'e 10,44 milyon avroluk ihracat lisansı verildiğini ifade etti.

Soru önergesine verilen yanıtta dikkati çeken bir diğer nokta ise bölgesel gerilimle ilgili oldu. Berlin yönetiminin, İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat ile 27 Mart 2026 tarihleri arasındaki süreçte 6,6 milyon avroluk silah tedarikine onay verdiği belirtildi.

Başbakan Friedrich Merz, 8 Ağustos 2025'te İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararı üzerine, bölgede kullanılabilecek silahların ihracatını askıya almıştı. Ancak bu karar, yaklaşık 3,5 ay sonra 24 Kasım 2025'te yürürlükten kaldırıldı.

Muhalefetten "savaşı körükleme" suçlaması

Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden, hükümeti, İsrail'e silah göndererek bölgedeki savaşı körüklemekle suçladı. Askeri sanayinin çıkarlarının Orta Doğu'da barışa hizmet etmediğini vurgulayan Thoden, silah ihracatının derhal ve tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

Almanya'nın Tel Aviv'e silah ve askeri malzeme satışı 2023'te 327 milyon ve 2024'te 161,1 milyon avro olmuştu. Ülkenin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2023'te önceki yıla kıyasla 10 katına çıkmıştı.

Alman hükümeti uzun zamandır İsrail'in "sadık" destekçisi konumunda bulunurken, Alman siyasi liderler bu desteği İsrail'e karşı ülkenin Nazi geçmişi ve Holokost'tan kaynaklanan tarihi sorumluluğuna atıfta bulunarak savunuyor.

Ülkede silah ihracat izinleri, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin ortak değerlendirmesiyle karara bağlanıyor. Stratejik ve hassas durumlarda ise nihai karar, Başbakan ve ilgili bakanların yer aldığı Federal Güvenlik Konseyi tarafından alınıyor. Berlin yönetimi, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan dolaylı sevkiyatlara ilişkin ise bilgi paylaşmıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Almanya, İsrail, Gazze, Son Dakika

