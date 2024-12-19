Almanya Kamu Borcu 43,5 Milyar Avro Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Kamu Borcu 43,5 Milyar Avro Arttı

Almanya'da kamu borcu, askeri harcamalarla 2,49 trilyon avroya ulaştı. Borçta %1,8 artış kaydedildi.

19.12.2024 13:46
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Almanya'da kamu borcu, askeri harcamaların etkisiyle yılın ocak-eylül döneminde 43,5 milyar avro artarak 2 trilyon 488,6 milyar avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin ocak-eylül döneminde federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu geçen yılın sonuna göre 43,5 milyar avro artış gösterdi. Borç miktarı ise yüzde 1,8 arttı.

Destatis açıklamasında, Kovid-19 salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) borcunun yüzde 24 azalarak 28,1 milyar avroya gerilediği kaydedildi.

Açıklamada "Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu'nun borcu ise aynı dönemde yüzde 166,7 (9,7 milyar avro) artarak 15,5 milyar avroya yükseldi." ifadesi yer aldı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın devamında Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı yönünden "önemli iyileştirmelere" ihtiyacını gidermek için hükümet 100 milyar avroluk özel fon kurmuştu.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 22,8 milyar avro artış kaydetti. Eyaletlerin borcu ise yüzde 2 azalışla 606,1 milyar avroya yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya Kamu Borcu 43,5 Milyar Avro Arttı - Son Dakika

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