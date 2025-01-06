Almanya'nın Güneş Enerjisi Başarısı

Ekonomi

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da güneş enerjisi, geçen yıl ülke elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 14'ünü karşıladı.

Alman Güneş Enerjisi Birliği (BSW), ülkenin güneş enerjisi sektörüne ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Almanya'nın güneş enerjisine dayalı kurulu gücünün 2024'te önceki yıla göre yüzde 10 arttığı belirtildi. Geçen yıl 17 gigavatın üstünde güce sahip yaklaşık 1 milyondan fazla güneş enerjisi sistemi ülke şebekesine elektrik vermeye başladı.

Ülkenin güneş enerjisine dayalı toplam kurulu gücü ise ilk kez 100 gigavatlık tarihi sınırı aşarken, geçen yıl Almanya'nın elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 14'ü güneş enerjisinden karşılandı.

Güç artışındaki en büyük pay, bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüyen ve 6,3 gigavatlık gücün devreye alındığı konut tipi kurulum pazarı oldu.

Almanya, güneş enerjisinde 2030'a kadar 215 gigavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Raporda görüşlerine yer verilen BSW Başkanı Carsten Körnig, güneş enerjisi pazarındaki büyüme gelecek 2 yıl boyunca aynı seviyede devam ederse Almanya'nın 215 gigavatlık hedefine yaklaşacağını belirterek, "Ancak, enerji dönüşümünün bir sonraki kilometre taşlarına ulaşmak için garantimiz yok. Güneş enerjisi sistemleri ve depolama sistemlerinin inşası, gelecekte ucuz elektrik temini ve iklim değişikliğinin maliyetlerinin azaltılması için çok önemli. Bu nedenle, bir sonraki federal hükümet piyasa engellerini kaldırmalı ve cazip bir yatırım çerçevesi sağlamalıdır." ifadesini kullandı.