Almanya'nın İhracat Beklentisi Düşüşte

Ekonomi

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi aralıkta art arda yedinci ay kötüleşti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için aralık ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da kasımda eksi 5,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, aralıkta 0,3 puan azalarak eksi 6,1'e geriledi. Böylece endeks düşüşünü yedinci aya taşıdı.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracat sektörü yıl sonunda da herhangi bir ivme kazanamıyor. Şirketler şu anda, önceki yılların aksine, diğer ülkelerdeki olumlu ekonomik gelişmelerden faydalanamıyor." ifadelerini kullandı.

Ifo'ya göre, birçok ana sanayi sektöründe ihracatta düşüş bekleniyor. Bir önceki ay olduğu gibi metal endüstrisi bu durumdan en çok etkilenen sektör olacak. Tekstil ve giyim üreticileri de dış ticarette düşüş bekliyor.

Otomotiv sektöründe ise görünümün 6 aydır "bulutlu" olması dikkati çekiyor. Kimya sektöründe ise ihracat tüm yıl boyunca olduğu gibi yatay bir seyirde devam ediyor.

Bu arada, ülkenin ocak-ekim döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 1 trilyon 300,4 milyar avroya geriledi.

Zayıf dış ticaret, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisinin şu anda resesyonun eşiğinde olmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Alman ekonomisi büyümede zorluk yaşıyor

Bu arada Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Buna ek olarak, ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.

Ülke ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı. Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor.

Hükümet de ekonomide bu yıl için yüzde 0,2 küçülme öngörüyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Bu arada ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Analistler, Trump'un AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor.

ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, ülke ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.