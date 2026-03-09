Almanya'nın Orta Doğu'dan Petrol İthalatı Artışta - Son Dakika
Almanya'nın Orta Doğu'dan Petrol İthalatı Artışta

09.03.2026 14:42
Almanya'nın ham petrol ithalatında Orta Doğu'nun payı 2022'de %6,1'e yükseldi.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler küresel enerji piyasalarını etkilemeye devam ederken Almanya'nın bu bölgeden gerçekleştirdiği ham petrol ithalatının payı geçen yıl yüzde 6,1'e ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2025 yılı ham petrol ithalatına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Almanya'nın geçen yıl ham petrol ithalatında Orta Doğu'nun ağırlığı arttı.

Geçen yıl Almanya'nın gerçekleştirdiği toplam 75,7 milyon tonluk ham petrol ithalatının 4,6 milyon tonu (yüzde 6,1) Orta Doğu ülkelerinden sağlandı. Bu oran, toplam ithalatın 84,7 milyon ton olduğu 2020'de yüzde 4,4 seviyesinde seyrediyordu.

Almanya'nın en büyük ham petrol tedarikçisi, yüzde 16,6'lık payla Norveç oldu. Norveç'i yüzde 16,4 ile ABD ve yüzde 13,8 ile Libya izledi.

Orta Doğu özelinde ise Irak yüzde 4,2, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 1,1, Suudi Arabistan ise yüzde 0,8 pay alırken Umman, Katar, Kuveyt ve İran'dan ham petrol sevkiyatı gerçekleşmedi.

Öte yandan, Almanya'nın toplam ham petrol talebinde son yıllarda keskin düşüş gözleniyor. Geçen yıl ithalat hacmi, 2020'ye göre yüzde 10,6, 2005'e göre ise üçte birden fazla azaldı. Özellikle Suudi Arabistan'ın Alman pazarındaki ağırlığı ciddi ölçüde azalarak 2020'deki yüzde 2,3 seviyesinden 2025'te yüzde 0,8'e geriledi.

Bu arada, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin enerji arzına yönelik endişeleri artırması küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemeye devam ediyor

Bu durum, enerji yoğunluklu üretim yapan Alman sanayi şirketleri üzerindeki maliyet baskısını artırırken enerji arz güvenliğine yönelik endişeleri de gündemde tutuyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), verileri ise Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Orta Doğu petrolüne Almanya'dan çok daha yüksek oranda bağımlı olduğunu gösteriyor. AB ülkeleri, toplam ham petrol ihtiyaçlarının yüzde 13'ünü bu bölgeden karşılıyor. Birlik genelinde en kritik tedarikçiler yüzde 6,9 ile Suudi Arabistan ve yüzde 5,9 ile Irak olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

