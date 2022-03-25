Almanya, Rusya'nın Doğalgaz Anlaşmalarındaki Ödeme Değişikliği Duyurusunu Reddetti - Son Dakika
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Almanya, Rusya'nın Doğalgaz Anlaşmalarındaki Ödeme Değişikliği Duyurusunu Reddetti

25.03.2022 09:58
Almanya, Rusya'nın Doğalgaz Anlaşmalarındaki Ödeme Değişikliği Duyurusunu Reddetti

BERLİN, 25 Mart (Xinhua) — Putin'in, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" satılan doğalgaz ödemelerinde sadece rubleyi kabul edeceği yönünde yakın zamanda yaptığı duyuruya yanıt olarak Scholz, ödemenin para biriminin söz konusu sözleşmelerin parçası olduğunu dile getirdi. Ödemelerin genellikle euro ya da dolar cinsinden yapıldığını ifade eden Scholz, "Çoğu anlaşma ve antlaşma, ödemenin yapılması gereken para birimi […]

BERLİN, 25 Mart (Xinhua) — Putin'in, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" satılan doğalgaz ödemelerinde sadece rubleyi kabul edeceği yönünde yakın zamanda yaptığı duyuruya yanıt olarak Scholz, ödemenin para biriminin söz konusu sözleşmelerin parçası olduğunu dile getirdi. Ödemelerin genellikle euro ya da dolar cinsinden yapıldığını ifade eden Scholz, "Çoğu anlaşma ve antlaşma, ödemenin yapılması gereken para birimi konusunda mutlak kesinlik taşır" diye konuştu.

Putin, Çarşamba günü hükümet üyeleriyle yapılan toplantıya video bağlantısı aracılığıyla katılarak Rusya'nın, Avrupa Birliği üyeleri ve ABD dahil olmak üzere "dost olmayan ülkelere" sattığı doğalgaz için ABD doları ya da euroyu reddedip sadece rubleyi kabul edeceğini söylemişti. Putin, en kısa sürede Rus doğalgazından başlayarak ödemelerde rubleye geçiş için bir dizi önlem uygulamaya karar verdi.

Perşembe günü G7 liderlerinin yaptığı ortak yazılı açıklamaya göre G7 ülkeleri, Rus enerjisine olan bağımlılıklarını azaltmak ve alternatif ve sürdürülebilir kaynaklar bulmak için ek adımlar atacak. Açıklamada olası tedarik kesintilerine karşı dayanışma ve yakın koordinasyon vurgusu da yapıldı. Ayrıca Ukrayna krizinin, küresel gıda güvenliği üzerindeki baskıyı arttırdığı da kaydedildi.

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Vladimir Putin, Doğalgaz, Rusya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Almanya, Rusya'nın Doğalgaz Anlaşmalarındaki Ödeme Değişikliği Duyurusunu Reddetti - Son Dakika


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