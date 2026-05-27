Almanya ve Çin Arasında Rekabet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya ve Çin Arasında Rekabet Vurgusu

27.05.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Reiche, Almanya ve Çin arasındaki rekabetin karşılıklılık ilkesiyle yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, rekabetin kendilerini ileriye taşıyan bir unsur olduğunu belirterek, "Bu rekabet, karşılıklı çıkar ve şeffaflık temelinde yapılandırılmalıdır. Almanya ve Çin'deki şirketler için benzer pazar erişimi ve eşit rekabet koşullarını içeren karşılıklılık ilkesi geçerli olmalıdır." dedi.

Çin'e 26-29 Mayıs tarihlerinde resmi ziyaret gerçekleştiren Reiche, Pekin'de Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Rekabet bize yabancı değil, bizi ileriye taşıyan bir unsurdur. Ancak bu rekabet, karşılıklı çıkar ve şeffaflık temelinde yapılandırılmalıdır. Almanya ve Çin'deki şirketler için benzer pazar erişimi ve eşit rekabet koşullarını içeren karşılıklılık ilkesi geçerli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya ile Çin arasında modern bir ekonomik ilişkinin hem işbirliği hem de rekabet gerektirdiğini belirten Reiche, "Rekabet bizi güçlendirir, işbirliği istikrar yaratır ve inovasyon ortak ilerleme sağlar." dedi.

Bakan Reiche, mevkidaşı Wang ile yapacağı görüşmede pazar erişiminin yanı sıra tedarik zincirlerinin güvenliği ve nadir toprak elementlerine güvenilir erişim konularının da masaya yatırılacağını aktardı.

Ekonomik ilişkilerin sağlamlaştırılması için ikili görüşmelerin önemine değinen Reiche, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in şubat ayındaki Çin ziyaretini anımsatarak, "Başbakan Merz'in bıraktığı yerden görüşmeleri sürdürmek benim görevimdir." şeklinde konuştu.

Reiche, temasları kapsamında Çin hükümetinde ticaret politikalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile de görüşmeyi planlıyor.

Ticaret dengesi Berlin'in aleyhine

Bakan Reiche'ye Çin temaslarında BASF Üst Yöneticisi (CEO) Markus Kamieth, Thyssenkrupp Üst Yöneticisi Miguel Lopez ve Siemens Energy Yönetim Kurulu Üyesi Tim Holt gibi Alman sanayi devlerinin üst düzey temsilcileri eşlik ediyor.

Almanya, son dönemde hem Çin'den yükselen yoğun rekabet hem de ABD'nin uyguladığı ithalat tarifeleri nedeniyle küresel pazarda baskı altında. Bu durum, Berlin yönetimi için en büyük iki ticari ortağı olan ABD ve Çin'i, aynı zamanda artan birer risk kaynağı haline getiriyor.

Bakan Reiche'nin ziyareti, Almanya'nın ham madde tedariki ve pazar çeşitliliği açısından Çin'e olan bağımlılığını yansıtması yönünden büyük önem taşıyor.

Öte yandan iki ülke, otomotiv, enerji ve teknoloji gibi lokomotif sektörlerde küresel pazarda birbirine dişli birer rakip olarak öne çıkıyor.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya, jeopolitik krizler, küresel ticaretteki dönüşümler ve yükselen korumacılık karşısında kırılgan bir dönemden geçiyor.

Yaklaşık 5 bin Alman şirketinin faaliyet gösterdiği Çin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olma konumunu sürdürse de iki ülke arasındaki ticaret dengesi Berlin aleyhine gelişiyor.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 250 milyar avro olarak gerçekleşti. Ancak Almanya'nın Çin'den ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 170,6 milyar avroya ulaşırken, Almanya'nın Çin'e ihracatı yaklaşık yüzde 9,8 gerileyerek 81,3 milyar avroda kaldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya ve Çin Arasında Rekabet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Real Madrid’e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho’ya beklemediği bir şok Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok
İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak
Bu kez Galatasaray değil Szymanski’ye Süper Lig’den dev talip Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 13:42:07. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya ve Çin Arasında Rekabet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.