Alsancak\'ta 300 kiralık iş yeri ilanı: Yüksek maliyetler ticari hayatı zorluyor

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - İzmir'in önemli ticaret ve eğlence merkezlerinden Alsancak'ta 239 kiralık, 61 devren kiralık olmak üzere toplam 300 iş yeri ilanı bulunuyor. Sektör temsilcileri, yüksek kira ve işletme maliyetleri ile alım gücündeki düşüşün ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirtirken, işletmecilerin alternatif bölgelere yöneldiğini söyledi.

İzmir'in konut, eğlence ve ticaret merkezlerinden Alsancak'taki gayrimenkul ilanlarının dağılımı dikkati çekti. Erişilebilen çevrim içi ilan verilerine göre, semtte 278 satılık, 348 kiralık olmak üzere toplam 626 konut ilanı bulunuyor.

İŞ YERLERİNDE 300 KİRALIK İLAN

İş yeri ilanlarında ise kiralıkların ağırlıkta olduğu görüldü. Bölgede 101 satılık ve 239 kiralık iş yeri ilanı yer alırken, 1 iş yeri devren satılık, 61 iş yeri de devren kiralık olarak ilana çıkarıldı. Devren ilanlar da dahil edildiğinde satışa yönelik iş yeri ilanlarının sayısı 102, kiralamaya yönelik ilanların sayısı ise 300 oldu.

11 SATILIK BİNA

Alsancak'ta diğer gayrimenkul türlerinde ise 1 satılık arsa, 11 satılık ve 2 kiralık bina ilanı bulunuyor. Bölgede ayrıca turistik tesis ilanları kapsamında 1 satılık otel ile 1 satılık butik otel yer alıyor. İlanların tamamı birlikte değerlendirildiğinde Alsancak'ta toplam bin 44 gayrimenkul ilanı bulunurken, konut ve iş yeri kategorilerinde kiralık ilanların satılık ilanlardan fazla olduğu görüldü.

TORCU: ALSANCAK'TA ESKİ CAZİBE KALMADI, TİCARİ HAYAT DURMA NOKTASINDA

Kıbrıs Şehitleri İş Adamları Derneği Başkanı Hami Torcu Alsancak'taki ticari hayat ile kiralık ve devren iş yerlerinin durumuna ilişkin, "Alsancak'ta eski cazibe kalmadı. Özellikle belediyeler yeni cazibe merkezleri yaratarak, merkezi dışarıya doğru yaydılar. Konut alanları genelde ticari alan haline legal veya illegal dönüşünce talep azaldı. Fiyatlar çok yüksek. Hem gayrimenkul satış fiyatları hem kiralar. O kiralarla işletmelerin veya iş yerlerinin uzun süre ayakta kalması çok zor. Belli bir süre açılıyor, sonra da kapanıyor. Ülkenin ekonomik durumu da kötü. Bunlar üst üste gelince bu kadar çok kiralık ve satılık ilanını görüyorsunuz" dedi.

Ekonomik koşulların dengelenmesi gerektiğini belirten Torcu, "Şu an için Alsancak'ta bir işletme açmak karlı değil. Çünkü kiralar çok yüksek. Maliyetler aşırı yüksek. Bunun karşılığında o kadar yüksek bir gelir yok. Taşlar ne zaman yerine oturur o zaman mantıklı olabilir" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda bölgede bu kadar fazla kiralık iş yeri bulunmadığını, ticari alanlara talebin daha yüksek olduğunu ve ticari hayattaki daralmaya işaret eden Torcu, "Bu kadar yoktu, talep vardı. Bu sadece Alsancak'la ilgili bir konu olduğunu tahmin etmiyorum. Diğer yerlerde de aynı sorun var. Çünkü şu an ticaret durma noktasına geldi. İnsanlar bunu dile getirmekten kaçınıyor ama şu an ticari hayat durma noktasında. Protestolu senetlere veya karşılıksız çeklere bakıyorsunuz, bankalarda ödenmeyen kredi veya kredi kartı borçlarına bakıyorsunuz oran habire yükseliyor. Bu durum ekonominin iyiye gitmediğinin göstergesi. Bu durum bu çerçevede bir müddet daha gidecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

İşletmelerin gelirlerinin giderlerini karşılayamaması durumunda faaliyetlerini sürdürmelerinin giderek zorlaştığını söyleyen Torcu, zarar eden işletmeler açısından kapatma kararının daha mantıklı hale gelebildiğini ifade etti. Torcu, "İşletmeyi kapatmak daha karlı, mantıklı. Çünkü hep zarar, zarar nereye kadar gideceksiniz. O yüzden kapatmak daha karlı bir ortamı oluşturuyor" dedi.

BOZBAY: ALSANCAK'TA YÜKSEK KİRALAR İŞLETMELERİ ALTERNATİF BÖLGELERE YÖNELTİYOR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, Alsancak'ın son yıllarda eski cazibesini kaybetmesinde eğlence mekanlarının artması, sel baskınları ve bölgede devam eden çalışmaların etkili olduğunu belirtti. Bozbay, "Alsancak, eski Alsancak değil. Çevrede çok fazla eğlence mekanı açıldı. Gençler eğlenmeye buraya geliyor. Bu da ses, gürültü açısından oturanları rahatsız ediyor. Alsancak'tan kaçışın bir sebebi bu. İkinci önemli sebebi de son iki üç yılda çok fazla sel baskını oldu. Bu da yine oturanların evlerine girememesine sebep verdi. Bu sene belediye düzeltmeye karar verdi, yatırımlara karar verdi. Bu sefer de inşaat, toz sorunuyla karşı karşıya kalındı. Alsancak yavaş yavaş cazibesini kaybetti. Belki önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümle birlikte piyasası tekrar yükselir" dedi.

Bölgedeki konut fiyatlarını ve satın alma gücünün piyasaya etkisini değerlendiren Bozbay, yapı stokunun eski olduğuna dikkati çekerek, "Satın alma gücünün zayıf kalmasıyla kira fiyatları da düştü. Alsancak artık bir emekli bölgesi oldu. 1970'li, 1980'li yıllarda gayrimenkul alanlar artık bu dönemin emeklileri. O da kira ve satış fiyatlarında alım gücü açısından düşük seyretmesine sebebiyet veriyor. Binalar eski. Bugün Alsancak'ın arka taraflarında 4 milyona daire alabiliyorsunuz. Hatta İkinci Kordon'da alabiliyorsunuz. Ama kentsel dönüşümden sonra bu böyle olmayacak. Nasıl ki Karşıyaka Yalı çok güzel bir hale geldi kentsel dönüşüm binalarıyla, burada da olacak. Fiyatlar burada da yükselecek" diye konuştu.

Ticari gayrimenkullerde yüksek kira bedellerinin işletmecileri farklı bölgelere yönelttiğini ifade eden Bozbay, bu durumun Alsancak'taki piyasa üzerinde etkili olduğunu belirterek, "Alsancak'ta kira fiyatları yüksek. İşletmeciler, burayı terk edip daha çok Bornova Küçükpark, Bostanlı gibi bölgelerde alternatif eğlence mekanları, dükkanlar oluşturmaya başladılar. Bu da buradaki fiyatları tabii geriye çekilmesine sebep veriyor" dedi.

Alsancak'ın geleceğinde liman yatırımı ve kentsel dönüşümün belirleyici olacağını ifade eden Bozbay, yatırımların hızlanmasıyla bölgenin yeniden hareketlenebileceğini kaydederek, "Liman yatırımının bir an önce hızlanması ile Alsancak'ta çok hızlı bir çehre değişimi olacaktır. İstanbul'da nasıl Galata bölgesinde yapılan yatırımla o bölge hareketlendi, burada da olacaktır. Yaklaşık bir, iki sene içerisinde fiyatlar eski Alsancak özelliklerine döndükten sonra, Alsancak'ın eski özellikleri tekrar geri geldikten sonra Alsancak yine tercih sebebi olacaktır. Çünkü burası hem Alsancak hem de Punta. Rumca ismiyle Punta bölgesi diyoruz. Çok eski bir geçmişi var. Alsancak da İzmir'in merkezi, yine eski gücüne kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgeden uzun vadeli yatırım amacıyla gayrimenkul alanların değer artışından yararlanabileceğini öngören Bozbay, "Şu anda yatırım amacıyla alanlar, 5-10 sene içerisinde iyi para kazanacaktır" dedi.