Altın Emlak Global, Azerbaycan Pazarına Giriş Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Emlak Global, Azerbaycan Pazarına Giriş Yaptı

Altın Emlak Global, Azerbaycan Pazarına Giriş Yaptı

Altın Emlak Global, Azerbaycan'da master franchise sistemiyle gayrimenkul sektörüne adım atıyor.

09.12.2024 11:33
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Altın Emlak Global, Azerbaycan pazarına giriş yaptığını duyurdu. Genel Müdür Mustafa Hakan Özelmacıklı, Azerbaycan'ın, özellikle Turan coğrafyasında yapılacak stratejik iş birlikleri için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önde gelen emlak pazarlama firması Altın Emlak Global, Avrupa'dan sonra şimdi de Asya kıtasında projelerine devam ediyor. Sektördeki global açılımlarıyla farklı ülkelere yayılmayı sürdüren çeyrek asırlık marka, emlak pazarlamadaki deneyim ve tecrübelerini ihraç ederek uluslararası başarılarını artırmayı hedefliyor. Türkiye genelinde 140'a yakın temsilciliği bulunan marka, Azerbaycan pazarına giriş yapıyor.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Azerbaycan'ın, özellikle Turan coğrafyasında yapılacak stratejik iş birlikleri için önemli bir merkez olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin en sistemli emlak franchise zincirine Azerbaycan temsilciliğimizi katmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü kardeşlik bağlarını, gayrimenkul sektöründeki iş birliğiyle taçlandırıyoruz. Global ölçekte birlikte büyümeye ve uluslararası arenada liderlik hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Altın Emlak olarak, Azerbaycan'da gayrimenkul sektöründe master franchise sistemiyle hizmet vermeye başlıyoruz. Bu sistemle, profesyonel hizmet standartlarımızı Azerbaycan pazarına taşıyarak güçlü bir temsil ağı oluşturmayı hedefliyoruz."

"Azerbaycan'da gayrimenkul sektörü daha ileri taşıyacağız"

Altın Emlak Global Azerbaycan Master Franchise İlkin Dövl'tov ise değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Global Builders and Realtors Unity şirketimizi geçen yıl kurduk. Amacımız, inşaat ve gayrimenkul alanında uluslararası deneyimleri Azerbaycan'a kazandırmak ve başarılı projelere imza atmaktı. Gbaru.com üzerinden başlattığımız bu yolculuk, şimdi Altın Emlak Global ile çok daha güçlü bir aşamaya ulaştı. Çeyrek asırlık bilgi birikimi ve başarısıyla Türkiye'nin lider markalarından biri olan Altın Emlak ile master franchise anlaşması yaparak önemli bir iş birliğine imza attık. 20 Şubat 2025'te düzenleyeceğimiz 2. Turan Devletleri İnşaat ve Emlakçılar Forumu'nda markanın Azerbaycan'daki resmi lansmanını gerçekleştireceğiz."

"Yeni ülkelerle istikrarlı büyüme"

Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi ise Azerbaycan'a açılmaları konusunda şunları söyledi: "Azerbaycan açılımımız, yeni ülkelerle genişlemeye devam eden vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Özellikle Türkistan ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Teknoloji temelli altyapımız ve profesyonel hizmet kalitemizle, temel değerlerimizi uluslararası arenaya taşımayı sürdüreceğiz. Azerbaycan'daki faaliyetlerimizle, gerek ülkeye yatırım çekmeyi gerekse yurtdışındaki yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesini sağlayacak nitelikli hizmetler sunmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Ekonomi, Türkiye, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Emlak Global, Azerbaycan Pazarına Giriş Yaptı - Son Dakika

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