Altın Emlak, İmece Tasarruf Finansman ile iş birliği anlaşması imzaladı

Altın Emlak, BDDK tarafından lisans almaya hak kazanan İmece Tasarruf Finansman A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye genelinde 120'ye yakın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından lisans almaya hak kazanarak tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olma başarısını gösteren İmece Tasarruf Finansman A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladı. İmece Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Av. Kerim Altıntaş ve Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı tarafından imzalanan iş birliği protokolü törenine iki şirketin yöneticileri de katılım gösterdi.

Protokol çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Özelmacıklı, "Temsilcilerimiz, İMECE'nin sağladığı faizsiz, uzun vadeli ve uygun fiyatlı konut edinme imkanlarını, müşterilerine özel koşullarla yararlandırma fırsatı bulacak. Özellikle konut finansman sisteminde alternatif bir model oluşturacak olan iş birliğimiz stratejik bir öneme sahip. Markamız tasarruf sistemine bu iş birliği ile katkı sunarak, bu finansman sisteminin daha fazla insana buluşmasını sağlayacak" dedi.

Altıntaş ise yaptığı değerlendirmede "İmece, BDDK tarafından faaliyet izni almış bir şirkettir. Bin ortaklı güçlü yapısı, üç yıl içinde ev ve iş yeri sahibi yaptığı binlerce müşterisi, sektöre getirdiği yenilikçi ve öncü uygulamalarla bu yeni dönemde de "Tasarruf Finansın Yeni Merkezi" olma hedefindedir. Bu hedefimize ulaşmada önemli bir iş birliğine adım atıyoruz. Sistemimizdeki dayanışma grupları ile ağır faizlere ve maliyetlere katlanmadan, müşterilerimizin birikimlerini hayallerine dönüştürebilmede örnek bir model oluşturma arzusundayız" dedi. - İSTANBUL