Altın Fiyatında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 3,073 liradan işlem görüyor, dikkatler ABD verilerine çevrildi.

30.10.2024 10:16
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 73 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 58 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 73 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 değer kazanarak 2 bin 773,50 dolarla kapanış rekoru kırarken, bugün de yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 bin 789,81 dolara taşımasının ardından şu sıralarda, 2 bin 787 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerden alınan sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi verebileceğini söylerken, Orta Doğu'da İsrail'in saldırıları ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin altındaki risk iştahını koruduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 740 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika

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