Altın Fiyatları 53 Yıl Sonra Yüksek

28.02.2026 11:18
Şubat ayında jeopolitik gerilimlerle birlikte altın ons fiyatı %8,9 artarak yatırımcısına kazandırdı.

Altının onsu, özellikle jeopolitik gerilimlerin etkisiyle şubatta yüzde 8,9 artarak 53 yıl sonra ilk kez yatırımcısına 7 ay üst üste kazandırdı.

Şubata, jeopolitik gelişmeler, ABD'nin ticaret politikasına ilişkin gelişmeler, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik süren aşırı değerleme endişeleri damgasını vururken, altındaki yükseliş de devam etti.

ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısını artırdı. Yükselen jeopolitik gerilimler karşısında yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın fiyatlarında yükselişler görüldü.

Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD'nin mali, ticaret ve dış politikalarından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda, güvenli liman varlıklara talebin artabileceğine yönelik öngörüler de öne çıkarıyor.

ABD'de enflasyonda görülen yavaşlama sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen gerileme de altın fiyatlarını destekledi.

Çin'de "Ay Yeni Yılı" tatilinin sona ermesi altın fiyatlarını destekledi

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin sürmesiyle birlikte Çin'de "Ay Yeni Yılı" tatilinin sona ermesi de altın fiyatlarının artmasında etkili oldu.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulması sonrası dolardaki zayıflamayla birlikte güvenli liman varlıklara talep arttı.

Nvidia bilançosunun ardından güçlenen risk iştahının doları zayıflatması da altın talebini artırdı. Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı, geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Merkez bankalarının devam eden altın talebi de altın fiyatlarını destekliyor.

Bu gelişmelerle şubatı 5 bin 280 dolardan tamamlayan altının onsu, söz konusu dönemde yüzde 8,9 artarak 53 yıl sonra ilk kez yatırımcısına 7 ay üst üste kazandırdı.

Altının onsu ocakta yüzde 12,4, aralıkta yüzde 2,2, kasımda yüzde 5,4, ekimde yüzde 3,7, eylülde yüzde 11,9, ağustosta yüzde 4,8 kazandırmıştı.

"Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi azalıyor"

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bana göre altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi azalıyor ancak şu ana kadar fiyatlar çeşitli faktörler tarafından iyi bir şekilde destekleniyor." dedi.

Merkez bankalarının halen altın alımı yaptığını ancak bu alımların 2022, 2023 ve 2024 yıllarındaki rekor seviyeler kadar hızlı gerçekleşmediğini belirten Corsini, "Perakende yatırımcıları yükseliş eğilimi fırsatını kaçırma endişesiyle altın alımlarına devam ediyor ancak altındaki yükseliş, aynı zamanda yoğunlaşan ticaret belirsizliği, siyasi ve jeopolitik riskler ile Fed'in faiz oranlarını indirme beklentisinden kaynaklı güvenli liman talebinden de kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Corsini, altında da daha şeffaf bir talep kaynağının ortaya çıktığını dile getirerek, ABD doları destekli stablecoin ihraççılarının ABD Hazine tahvilleri ve altın gibi rezerv varlıklarının önemli alıcıları haline geldiğini vurguladı.

New York'ta veri hizmetleri veren Oanda'nın Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da "Piyasalar arası analiz açısından bakıldığında, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş, faizsiz bir varlık olan altının fırsat maliyetini düşürüyor ve bu durumda altında devam eden toparlanmayı destekliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

