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Altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi

Son Güncelleme: 18.10.2023 17:09

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 720 bin lira, en yüksek 1 milyon 835 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 7,2 artışla 1 milyon 835 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.183 KİLOGRAM LDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 508 bin 585,98 lira, işlem miktarı ise 1.183,06 kilogram oldu. Diğer metallerde işlem gerçekleştirilmedi.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Turan Kıymetli Madenler, SAY Kıymetli Madenler, Kule Yetkili Müesses şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.712.000,001.996,45

En Düşük1.720.000,002.012,00

En Yüksek1.835.000,002.022,85

Kapanış1.835.000,002.021,85

Ağırlıklı Ortalama1.753.461,362.020,99

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.087.508.585,98

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.183,06

Toplam İşlem Adedi37
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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