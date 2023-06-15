Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.472 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.469 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.472 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.420 lira, Cumhuriyet altını da 9.770 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,1 azalışla günü 1.942 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.933 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTELER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini sabit bırakmasının ardından sınırlı da olsa pozitif seyir izlediğini belirterek yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının olacağını kaydetti.

Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, 10 toplantının ardından faizleri yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttuğunu hatırlatan analistler, altının ons fiyatının yeni günde 1.930 dolarla 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test ettiğini ifade etti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü aktararak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentilerin yüzde 70 seviyesine çıktığını söyledi.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek olduğunu ifade eden analistler, 1.950 ve 1.960 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.