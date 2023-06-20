Altın fiyatları yükselişte! 1.482 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altın fiyatları yükselişte! 1.482 lira seviyesinde işlem görüyor

20.06.2023 13:12

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.482 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlediğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

Dün günü altının ons fiyatına ve döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.481 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1.481 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.440 lira, Cumhuriyet altını da 9.840 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün günü 1.951 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazanarak 1.956 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlediğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti. Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ve faiz projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesinin dikkati çektiğini ifade eden analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağını söyledi.

Analistler, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükselişte! 1.482 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Eski eşini motosikletle çarpıp öldürdü, yaptığı savunma pes dedirtti
15:54 Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı
15:43 Cinlerin gerçek görüntüsü nasıl? Sürmeli Baba detaylarıyla anlattı: Ayakları toynaklı, bacakları kıllı
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:20 Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı
15:19 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:19 İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
15:17 Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı
15:15 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Hayalim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 17:16:45. #1.11#
SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişte! 1.482 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement