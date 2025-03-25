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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor

Altının gram fiyatı, güne 3 bin 684 liradan başladı. Çeyrek altın 6 bin 100 lira olarak satılıyor.

25.03.2025 10:16
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 684 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 3 bin 677 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 684 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 290 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 3 bin 16 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna ilişkin belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon endişeleri de güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanacak karşılıklılık esaslı tarifeleri daraltarak bazı sektörleri muaf tutabileceği belirtildi.

Öte yandan, Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 40 dolar seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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