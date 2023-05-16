Altında yükseliş devam ediyor! - Son Dakika
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Altında yükseliş devam ediyor!

16.05.2023 11:02

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.272 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 artışla 1.275 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,24 altında 1.272 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.450 liradan satılıyor.

BELİRSİZLİK FİYATLARI BASKILIYOR

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,28 yükselişle 2.016 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 gerileyerek 2.008 dolardan alıcı buluyor. Analistler, para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, makroekonomik veri akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

YIL SONUNA KADAR KISITLAYICI DURUŞ SÜRECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yayımlamış olduğu raporda, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini hatırlatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 20'nin üzerine çıktığını bildirdi. Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ile ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında yükseliş devam ediyor! - Son Dakika


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