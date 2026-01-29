Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak - Son Dakika
Ekonomi

Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak

Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
29.01.2026 14:49
Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com'da altın fiyatlarındaki rekor yükselişi değerlendirdi. Ons altının 5.600 dolara yaklaşmasını ve gram altının 7.816 lirayla tarihi zirveyi görmesini yorumlayan Aşkın, bu yükselişin sonunun öngörülemediğini vurgularken gram altının rahatlıkla 10 bin liranın üzerine çıkılabileceğini söyledi.

Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişi değerlendiren Aşkın, ons altında tarihi seviyelerin aşıldığını, gram altının ise yıl sonuna kadar 10 bin liranın üzerine çıkabileceğini belirtti.

"GRAM ALTIN RAHATLIKLA 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Ekonomist Mustafa Aşkın, altın fiyatlarındaki sert yükselişle ilgili olarak, "İnanın bu sorunun cevabını dünyada kimse bilmiyor. Neden derseniz zaten temel ve teknik anlamda gidilebilecek noktaları çoktan geçtik. Dolayısıyla bu çok sert bir yükseliş. Dediğim gibi yatırım bankaları dahil pek çoğu hedef revize ediyorlar. İşte 7.000, 7.500, 6.500 dolar hedef veren yıl sonunda bankalar çoğalmaya başladı. Gram fiyatı da 6.500'ü baz alırsak yıl sonu itibariyle rahatlıkla 10.000 liranın üzerine çıkacağını söyleyebiliriz eğer bu hikâye gerçekleşirse. Ancak ivmelenmenin biraz daha yavaşlayacağı bir dönemi de görebiliriz önümüzdeki süreç içinde. Yalnız bu yılın kasım ayına kadar Amerika'da ara seçimler olacak, Trump'ın o ilginç ekonomi ve jeopolitik politikalarının devamı söz konusu olacaktır" dedi.

Ekonomist gram altında yeni hedefi açıkladı: Bu seviye sürpriz olmaz

"72 SAATTE 500 DOLARLIK ARTIŞ ÇOK NADİR GÖRÜLÜR"

Altın fiyatlarındaki son hareketlere dikkat çeken Aşkın, "Şüphesiz dün mesela bir anda son 72 saatte altın, daha doğrusu ons bazında 500 dolar değer kazandı. Dünyada çok az görülen bir şeydir. Hani 500 dolar ons bazında çok yüksek bir rakam. Aynı şekilde bir iki günde 500 dolar düşebilir ama bunun hangi seviyeden olacağını ve ne nedenle olacağını kestirmek son derece zor. Ama şunu ifade edebilirim; 5.500 dolardan 5.000 dolara geldiğinde veya 5.000 dolardan 4.500 dolara geldiğinde yeni alıcılar bu sefer devreye girecektir. Çünkü ana trendde bir değişiklik yok. Düzeltme yapa yapa, ivmelenmesi çok artmasa bile yukarı yönlü hareket devam edecekmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"BU HAREKET TARIM EMTİALARINA DA YANSIYABİLİR"

Aşkın, altındaki yükselişin diğer emtialara da yansıdığını belirterek, "Bunun diğer sanayi metallerine de yansıması var. Bakır, kalay, paladyum gibi. Onlarda da belli bir ivmelenmenin rahatlıkla devam edebileceğini söyleyebiliriz ama durulmaya başladığı an bu metallerde bilin ki tarım veya günlük hayatta kullandığımız emtialarda da ivmelenme veya yüksek bir para girişi olabilir. Kakao, kahve, buğday, pamuk bunların en tipik örnekleridir. Bu konuda da dikkatli olması gerekiyor hem yatırımcıların hem de üreticilerin" dedi.

Mustafa Aşkın, Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    uçan ekonomimiz kemerleri bağlayın 24 9 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş Ramazan Gümüş:
    Verdik yetkiyi, gördük etkiyi 21 11 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Bir kere de yapılınca yanıldık diye haber yapın yahu 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
