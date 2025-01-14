Altın Lider Ödülleri Sahiplerini Buldu

İş dünyasının en prestijli liderlik ödüllerinden biri kabul edilen Altın Lider Ödülleri'nin 4'üncüsü bu yıl 13-14-15-16 Ocak tarihlerinde sahiplerini buluyor. 'Büyülü Gala Geceleri' gerçekleşen CHRO Ödül töreni ile İstanbul'da başladı.
Türkiye'nin önde gelen toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından 2021 yılında hayata geçirilen 'Altın Lider Ödülleri' platformunda bugüne kadar tüm Türkiye'den on binlerce oy kullanıldı. Bu sene 79 bin 564 tekil oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri platformu her sene büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşıyor. İş dünyasının oyları ile belirlenen Türkiye'de 2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO'su, 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'su bu hafta ödüllerine kavuşuyor.
Yapılan açıklamaya göre, Altın Lider Ödülleri; demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri 'ismini açık uçlu olarak yazarak' ücretsiz olarak aday gösterebilmesi, SMS şifresi ile oy kullanılarak aynı kişilerin yeniden oy kullanmasının engellenmesi, oyların tekilleştirilebilmesi, sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl rekor katılımın olması, dört gece arka arkaya düzenlenen 'kırmızı halı' temalı büyülü gala geceleri sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak kabul ediliyor.
Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan 'Altın Liderler Ödül Platformu'na 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 135 oranında daha fazla aday lider ismi önerisi ulaştı.
Altın Lider Ödülleri platformuna bu sene 862 CHRO (İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), 859 CMO (Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), 851 CFO (Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) ve 1085 CEO ismi açık uçlu yazılarak önerildi.
Türkiye'de İş dünyasının 'Ortak Aklı' ile Seçilen İnsan Kaynakları Sektörünün Lideleri 2024 Altın Lider Ödülünü Aldı
13 Ocak akşamı İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda Türkiye'nin En Beğenilen 50 CHRO'su ödüllerine kavuştu.
Ünlü Sanatçı Derya Uluğ'un sahne aldığı özel gecede liderler önce sahnede ödüllerini teslim alırken 'başarılarının sırlarını' izleyenlerle paylaştılar. Ardında da başarılarını ekipleri ile birlikte kutladılar.
2024 Altın Lider Ödülü Kazananlar CHRO'lar
Abdülkerim Çay - THY - CHRO
Aylin Yazgan İyicik - FİBA - CHRO
Ayşegül Gürkale - ENERJİSA ÜRETİM - CHRO
Banu Cengiz - BEYMEN - FORMER CHRO
Başak Demiryumruk Dikici - RENAULT MAIS - İnsan Kaynakları Direktörü
Burcu Yüksel Kocagöz - PETROL OFİSİ - CHRO
Buse Tozar - VERSUNİ - Orta Doğru, Afrika, Rusya ve Türkiye Pazarları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Cenk Akıncılar - QNB - CHRO
Ceren Ertem Çimen - TÜRK TRAKTÖR - CHRO
Duygu Erzurumlu Cengiz - AKKÖK HOLDİNG - CHRO
Elif Özür - NUROL HOLDİNG - İnsan Kaynaklarıve Kurumsal İletişim Grup Başkanı
Eray Karaduman - KORDSA - CHRO
Erkan Durdu - TURKCELL - CHRO
Erkan Güngör - AK GIDA - CHRO
Feride Düzduran Gündüz - PLUXEE - CHRO
Feyza Aysan - ASTRAZENECA - İnsan Kaynakları Direktörü
Gökhan Ata Okutan - AKKİM KİMYA - İnsan Kaynakları ve Ortak Hizmetler Direktörü
Gözdehan Çaycı - SAINT GOBAIN (İZOCAM) - İnsan Kaynakları Direktörü
Hale Ökmen Ataklı - ING - CHRO
Hamza Bayındır - SARUHAN HOLDİNG - CHRO
Hande Atlı - YVES RORCHER - CHRO
Hande Özdağdeviren - LC Waikiki - CHRO
Hüseyin Çakmak - DIAS TEKNOLOJİ - CHRO
Mahmut Temiz - POLİSAN HOLDİNG - CHRO
Melis Avalin Korkmaz - TÜVTURK - CHRO
Merve Demiral - HERO GROUP - İK ve Kurumsal İletişim Direktörü
Merve Özgen - EREN - CHRO
Murat Yüksel - LOREAL - İnsan Kaynakları Direktörü ve Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Lideri
Naila Mammadova - SOCAR TÜRKİYE - İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı İcra Komitesi Üyesi
Nil Durukanoğlu - KKB - CHRO
Nursel Ölmez Ateş - BORUSAN HOLDİNG - İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
Olcay Yılmaz Nomak - MİGROS - CHRO
Onur Nacak - AHLATÇI HOLDİNG - CHRO
Ozan Gündüz - NUSRET - CHRO
Öyküm Sinici - SECURITAS - İnsan Kaynakları Koordinatörü
Özge Benel - SCHNIDER ELECTRIC - Türkiye, Orta Asya, Pakistan İK Başkan Yardımcısı
Özlem Kar - BOEHRINGER INGELHEIM - İnsan Kaynakları Direktörü
Pınar Yamaner - ALARKO - İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı
Salih Kayıkçıoğlu - YURTİÇİ KARGO - CHRO
Seda Birinci Karatekin - IYIZICO - CHRO
Seda Erdem Yılmaz - ATA GRUBU TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ - CHRO
Selda Özacar - ARAS KARGO - CHRO
Selin Bakaçhan - NTT DATA- Orta Doğru, Türkiye ve Afrika Bölgesi CHRO
Serpil Köşker - SABİHA GÖKÇEN - CHRO
Şebnem Bezmen - DOĞAN HOLDİNG - CHRO
Tuba Kebeci Umur - CANON - İnsan Kaynakları Direktörü
Tülay İpek Cıklakarslı - TOM BANK - CHRO
Ülfet Banu Baykent Uysal - MEY DIAGEO - İnsan Kaynakları Direktörü
Yakup Aydilek - ENERJİSA ENERJİ - CHRO
Yeliz Çetinkaya - TEI - CHRO
'Altın Liderlerden Başarının Sırları' geçen ay 'En Çok Satan' iş kitabı oldu
Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl iş dünyasının oyları ile seçilen Altın Lider CEO'ların Başarı hikayelerinin anlatıldığı 'Altın Liderlerden Başarının Sırları' kitabı Kasım ayında yayınlanmıştı. 280 sayfa olarak hazırlanan kitabın içerisinde liderlerden iş hayatına dair önemli ipuçları bulunmakta. Liderlere yapılan video röportajların da izlenebileceği kitap iş dünyasına değer katıyor. Kitabın tüm geliri ise deprem bölgesindeki ilkokullara bilgisayar sınıfı yaptırmak için bağışlanıyor.
Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu anlatan Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su Seda Mızraklı Ferik, "Değişen piyasa koşullarında, şirketlerin başarısında liderlerin özelliklerini öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen 'Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları 'anlamlı izleri' destekliyoruz" dedi. - İSTANBUL
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