Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

29.01.2026 20:15
Altın fiyatlarındaki rekor artışın ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Küresel piyasalardaki belirsizlik,jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL'deki hareketlilik altının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, tarihi seviyeleri gördü.

ÇEYREK ALTIN 13 BİN LİRAYI GEÇTİ

Sert yükselen gram altın 7.970 liraya ulaştı. Piyasada çeyrek altın 13.070 lira, yarım altın 26.140 lira, tam altın ise 52.280 liradan işlem gördü.

KUYUMCULARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yıllardır altından vazgeçmeyen vatandaşlar da yükselişin ardından soluğu kuyumcularda aldı. Altın yatırımcıları ellerindeki altınları bozdurmak için sıraya girdi. Türkiye'nin dört bir yanında kuyumcuların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • n922wcgpzc n922wcgpzc:
    napsın insanlar yılların emeği heba olmasın diye kendilerince bir deva bulma çabasındalar. bu hallere getirenler utansın 51 27 Yanıtla
    Fırtınaobüs Fırtınaobüs:
    adamlar kâr ile ellerindeki altını bozduruyor,sen “bu hallere getirenler utansın”diyorsun.???? 29 21
    Alper Elma Alper Elma:
    sen biraz daha büyü sonra yorum yap 6 9
    zoro beyi zoro beyi:
    Obus borcu olan yada düğün yapacak olan ne yapacak 7 2
    1234 1234:
    yanliş görmüssünüz ekmek kuyruğu olmasin bu 4 0
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Tamda küresel güçler istediği bu, yakın zamanda kâr ettim zannedenler yıl sonunda onuda alamayacaklar. 12-13 bu olduğunda 10 gr altın 120-130 bin demek ülkede her halde 250-300 bin TL maaş alan çok. 0 0
  • Turgay Aykac Turgay Aykac:
    Altın bozdurulmaz eğer ev vb alınmayacak ise. 42 3 Yanıtla
    serkan cindemir serkan cindemir:
    bu aşk cok can yakacak ?? 2 2
  • bk101081 bk101081:
    yazıklar olsun hâlâ daha çıkıp herşey güllük gülüstanlıkmış gibi davranıyorlar ya pess 21 16 Yanıtla
  • 1234 1234:
    altin satişini yasaklayin bu ne ya sanki ekmek kuyruğu 15 14 Yanıtla
  • Ali Kır Ali Kır:
    hahahahaha millet aç aç???? 13 9 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    IQ seviyen tavan yapmış yazmışsın, 10 gr altın yıl sonunda 120-130 bin olacak alabilecek mi. Oyunu kuran kazanır. 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
