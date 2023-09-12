Altının gram fiyatı düşüşle başladı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.661 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.659 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.919 dolar seviyesinde bulunuyor.

YATIRIMCILAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Analistler, yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini anımsatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA