Altının gram fiyatı 1.665 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 1.665 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 27.09.2023 10:52

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan, cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.665 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.665 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan, Cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.897 dolardan işlem görüyor.

FED'İN YÖNLENDİRMELERİ DEVAM EDİYOR

Analistler, hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, ülkede dün açıklanan verilerin de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller vermesinin, altın fiyatlarındaki oynaklığı arttırdığını söyledi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

EBRD, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.910 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.665 liradan işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap
12:15 Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek
12:05 İçişleri Bakanı Yerlikaya: İkamet izni biten 105 binden fazla göçmen ülkesine gönderildi
11:58 Bakan Koca'dan yeni varyantla ilgili merak edilen 2 soruya yanıt: Aşı uygulanmayacak, kısıtlama gelmeyecek
11:58 Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu? Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe
11:54 Narkozlu hastaya doktor tacizi! "Önce göğüslerimi sıktı sonra cinsel organıma dokundu" diyen kadın savcılığa koştu
11:52 Kılıçdaroğlu'nun işi epey zor! Ünal Karahasan da CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı
11:36 Pakistan'da havan mermisi evde patladı! 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
11:35 Masum olduğu anlaşılan adam 28 yıl sonra serbest bırakıldı
11:24 Gönül Dağı'ndan ayrılan Burak Haktanır yeniden kadroya dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 13:38:35. #1.11#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.665 liradan işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement