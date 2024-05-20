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Ekonomi

Altının gram fiyatı yükselişle başladı

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Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 1,1 yükselişle başladı. Saat 10.00 itibarıyla 2 bin 523 lira seviyesinde bulunan altının ons fiyatı ise 2 bin 440 dolardan alıcı buluyor. Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, yatırımcılar Fed'in son toplantı tutanaklarını bekliyor. Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

20.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:48
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Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yüzde 1,1 yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 523 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor. Bugün altının ons fiyatı 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazelerken şu sıralarda yüzde 1,1 değer kazancıyla 2 bin 440 dolardan alıcı buluyor.

FED'İN EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİNE İLİŞKİN FİYATLAMALAR GÜÇ KAZANIYOR

Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve banka yetkililerinin geçen hafta "tedbirli" yönlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, bu hafta yapılacak sözle yönlendirmeleri ve Fed'in son toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını belirtti. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 420 ve 2 bin 400 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika

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