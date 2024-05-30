Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları

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Altın alımına yönelik taleplerin azalmasının ardından altın fiyatları yeni güne artışla başladı. Altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 390 liradan satılıyor.

30.05.2024 10:37
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 428 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kurundaki artışa karşın ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 426 liradan tamamladı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla 2 bin 428 lira seviyesinde bulunurken çeyrek altın 3 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 890 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 428 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının dün dolar kurundaki artışa karşın ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 426 liradan tamamladı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 890 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da dün yüzde 1 azalışla günü 2 bin 338 dolardan tamamladı ve şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 335 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN TALEPLERİ AZALDI

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin azaldığını belirtti. Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Fed'in dün yayınladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

GÖZLER ABD'NİN AÇIKLAYACAĞI GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade eden analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. Söz konusu gelişmelerle birlikte ülkede tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artışla yüzde 4,62'den günü tamamladı, şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen altında yüzde 4,60 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 doların destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sümbül Dağı: Çeyrek altına 3.390 lira demiş şakamı yapıyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Bu haber yayınlandığı dakikalarda -%0.48 zarar gören ben 0 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Altın düşüyor yukselmiyor 0 0 Yanıtla

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