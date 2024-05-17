Altının gramı 2 bin 477 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gramı 2 bin 477 lira seviyesinde işlem görüyor

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Altının gram fiyatı güne artışla başlamasının ardından 2 bin 477 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı ise günü yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 462 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 386 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

17.05.2024 10:51
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Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 477 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 462 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,6 yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 2 bin 477 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 210 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 386 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor. Çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

FED BAŞKANI YAVAŞLAMA SİNYALİ VEREN ENFLASYON VERİLERİNİ MENUNİYETLE KARŞILADI

Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gramı 2 bin 477 lira seviyesinde işlem görüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının gramı 2 bin 477 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika

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