Altının gramı 2 bin lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay seyirle başlaması sonrasında 2 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 yükselişle 1999 liradan tamamladı.
Altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.
Dün ABD'deki 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşten destek alan altının ons fiyatı günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 2 bin 35 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine devam ettiğini kaydederek, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını belirtti.
Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
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