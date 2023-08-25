Altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya yükseldi

Son Güncelleme: 25.08.2023 17:11

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 597 bin 120 lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 1 milyon 697 bin liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 2,9 MİLYAR LİRA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 910 milyon 193 bin 388,71 lira, işlem miktarı ise 1.723,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 917 milyon 988 bin 859,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.676.562,001.914,00

En Düşük1.597.120,001.900,00

En Yüksek1.710.000,002.000,00

Kapanış1.697.000,001.977,00

Ağırlıklı Ortalama1.641.961,151.957,51

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.910.193.388,71

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.723,34

Toplam İşlem Adedi69
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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