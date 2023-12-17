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Altınova'da Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Kadınların İstihdamına Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Altınova'da Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Kadınların İstihdamına Katkı Sağlıyor

Altınova Belediyesi tarafından açılan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, ev hanımlarının istihdamına ve aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Merkezde üretilen ürünlere talep ise her geçen artıyor. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, üretim kapasitesinin ve istihdamın artması için gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

Altınova\'da Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Kadınların İstihdamına Katkı Sağlıyor
17.12.2023 - 14:20,
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Yalova Altınova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, ev hanımlarının istihdamına ve aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Halen 60 ev hanımının çalıştığı merkezde üretilen ürünlere talep ise her geçen artıyor. Merkezde üreten kadınlarla bir araya gelen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, hem üretim kapasitesinin hem de istihdamın artması için gerekli tüm desteği sağlayacaklarını söyledi.

Altınova'da ulaşımdan altyapıya, tarihi kültürel mirastan spora kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Altınova Belediyesi, ilçede ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayacak projeleri de bir bir devreye alıyor. Altınova Belediyesi ve Doğu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle açılan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ilçedeki ev kadınlarını üretim zincirine dahil etti. Sadece kadınların istihdam edildiği ve Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi koordinasyonda faaliyet gösteren Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde çalışan kadın sayısı da kısa sürede 60'a çıktı. Kivi ve hurma başta olmak üzere bölgeye has ürünleri kuru meyve, reçel, pestil gibi ürünlere dönüştüren kadınlar, proje sayesinde hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadın istihdamına katkı

Türkiye'de kadın istihdamına yönelik örnek projelerden birini ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Başkan Oral, Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ni ziyaret edip kivi soyan kadınlarla sohbet etti. Kooperatif Başkanı Fatma Elif Sancaktutan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Oral, kapasitenin arttırılmasına yönelik yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri projenin her geçen büyüdüğünü dile getiren Başkan Oral, "6-7 kadınla başlayan projede çalışan sayımız 60'a kadar çıktı. Belediye olarak üretimden, ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda desteklerimize devam edeceğiz. Çalışanların sürekli burada durmasına gerek yok. Belirli bir program dahilinde gelip, işlerini bitirip ayrılabiliyorlar. Böylelikle kadınlarımız da çalışıp, üretip, aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar" dedi.

Hem kazanıyoruz, hem kaynaşıyoruz

Kooperatif Başkanı Fatma Elif Sancaktutan da Altınova Belediyesi'nin destekleriyle 6 ortakla kurulan kooperatifin giderek büyüdüğünü ve ekipman anlamından belediyeden önemli destekler aldıklarını söyledi. Marmara Bölgesi'nde bu tesisin bir örneğinin daha olmadığını dile getiren Sancaktutan,

yaklaşık 6 aydır faaliyette olan tesiste bugüne kadar 130 kilo hurma ve 150 kilo kiviyi, reçel, meyve kurusu ve cevizli sucuk olarak işlediklerini söyledi. Kadınlarla el ele verip, tesisi daha da büyütmek istediklerini dile getiren Sancaktutan, "Burada her gün başka bir grupla çalışıyoruz. Hem kazanıyoruz hem kaynaşıyoruz. Yöremizin meşhur kivi ve hurmasını değerlendiriyoruz. Pekmez, meyve kurusu, reçel, sirke, erişte gibi ürün çeşitliliğimizi sürekli artıyoruz. İlk defa kividen cevizli sucuk yaptık.çok beğenildi. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Böyle bir tesisi bize kazandırdıkları için başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde çalışarak aile ekonomisine destek sağlayan kadınlar da zaten evlerinde sürekli yaptıkları işleri burada yaparak, hem para kazandıklarını hem de yeri arkadaşlar tanıyarak sosyalleşme imkanı bulduklarını belirtti. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Metin Oral, Yalova, Kivi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altınova'da Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Kadınların İstihdamına Katkı Sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınova'da Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Kadınların İstihdamına Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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