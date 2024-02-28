Amasra\'da Lise Öğrencilerine 1000 TL Destek Ödemesi

Ekonomi

Bartın'ın Amasra ilçesinde oturan ve il merkezindeki devlet okullarına giden öğrencilere aylık 1000 TL'lik destek ödemesi yapılacak. Şubat ayında başlayan destek için ilk ödeme ise Mart ayı başlarında yapılması planlanıyor.

Amasra Belediyesi Meclisi Şubat toplantısında aldığı kararla ilçede ikamet eden, il merkezindeki devlet okullarında eğitim gören lise öğrencilerine yönelik yeni bir sosyal destek programını hayata geçirdi. Lise öğrencilerine sağlanacak 1000 TL'lik ulaşım desteği ile öğrencilerin eğitim hayatının kolaylaştırılması, öğrencilerin eğitimden kopmaması ve okul nedeniyle ilçeden il merkezine olan göçün engellenmesi hedefleniyor. Şubat ayında belediye meclisinden geçen proje hakkında bilgi veren Belediye Başkan Recai Çakır, "Ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığı bu günlerde aldığımız bu karar ilçemizdeki birçok hanenin bütçesini ferahlatacak. Eğitim, toplumun bilinçlenmesi için en güçlü silah olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik şartların başta da ulaşım giderlerinin zorluğundan ötürü birçok öğrenci ya okulunu bırakmak zorunda kalıyor ya da açık liselere geçiyor. Bizler de Amasra Belediyesi imkanları dahilinde ilçemizdeki lise öğrencilerine destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizin ulaşım konusundaki sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve öğrencilerimizin okullarda kopmasını engellemek istiyoruz" dedi.

Artan masraflar açık liselere geçişi hızlandırıyor

Başkan Çakır, örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişi zorlaştıran yönetmelikte bu yıl değişiklik yapılmasına rağmen 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 55 bin 920 öğrenci, 2022-2023 eğitim öğretim yılında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim lisesine 437 bin 169 öğrencinin geçiş yaptığını hatırlatarak, bu geçişlerin temel nedeninin ise ailelerin ulaşım ve yemek giderlerindeki fahiş artışlar olduğunu kaydetti. Ankara ve İstanbul belediyeleri gibi Amasra Belediyesi'nin de bu yaraya merhem olmaya çalıştığını da vurgulayan Başkan Çakır, sorunun çözülebilmesi için çağrıda bulundu.

Program, Amasra ilçesindeki devlet liselerinde okuyan öğrencileri kapsayacak şekilde planlanırken, karar ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi maddesi gereğince Amasra Belediyesi Meclisi Şubat ayı toplantısında oy birliği ile alındı.

Başvuru alımına başlandı

Yapılan duyurularla başvuru sürecinin başladığı belirtilirken, başvuruların tamamlanacağı Mart ayında ilk ödemelerin yapılması bekleniyor. Ulaşım desteği için başvurular konusunda detaylı bilgilerin Amasra Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı belirtilirken, başvuru sürecini takip ederek, geç kalmayan her öğrencinin destekten yararlanabileceği duyuruldu. - BARTIN