Amasya keşkeğine coğrafi işaret tescili - Son Dakika
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Amasya keşkeğine coğrafi işaret tescili

11.08.2022 09:46

Amasya mutfağının geleneksel yemeklerinden 'Amasya keşkeği', Amasya Valiliği'nin öncülüğündeki çalışmalar sonucu coğrafi işaretle tescil edildi.

Amasya mutfağının geleneksel yemeklerinden 'Amasya keşkeği', Amasya Valiliği'nin öncülüğündeki çalışmalar sonucu coğrafi işaretle tescil edildi. Her öğün tüketilebilen lezzet deposu keşkek, kentin 13'ncü coğrafi işaretli ürünü oldu.

Çeşitli yörelerde farklılık göstererek sofraları süslemesine karşın en güzel keşkeğin Amasya'da pişirildiğini düşündüğünü belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Türkiye geneline, özümüze uygun en güzel keşkeğin Amasya'mızda yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

"Burada tarihten gelen bir lezzet var"

Sahip olduğu eserlerle turizmde iddialı olan kentteki tüm restoranların menüsünde bulunup görüntüsü ve lezzetiyle nam salan Amasya keşkeğini tescil ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarına değinen Vali Masatlı, "Burada tarihten gelen bir lezzet, ürün var. Bütün bunları düşündüğümüzde buradaki keşkeğin de en güzel veya en güzellerden biri olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Daha önceki yıllarda tescil edilen Merzifon keşkeğini de değerli bulan Mustafa Masatlı, "Merzifon da bizim ilçemiz. Tarihi bir şehrimiz. Oranın keşkeği değişik. Buranın keşkeği biraz daha farklı. Bu bakımdan insanlarımız hangi keşkeğin daha lezzetli olduğuna kendisi karar verir" şeklinde konuştu.

"Amasya keşkeğinde kuzu eti olmaz"

30 yıllık aşçı Muharrem Geçici, buğday, koyun eti, nohut ve tereyağının başlıca kullanıldığı Amasya keşkeğinin içindeki tüm ürünlerin yörede yetiştirildiğine dikkat çekti. Çömlek veya tencerede olmak üzere pişirme süresi kısık ateşte 5,6 saati bulan Amasya keşkeği ile Merzifon keşkeğini kıyaslayan Geçici, "Merzifon'un keşkeği dövülerek yani ezilerek yapılır. Kuzu, dana ya da tavuk eti kullanırlar. Ama Amasya keşkeğinde kuzu eti olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.

"Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinde yenilebilir"

Keşkeğin Türkmen yemeği olduğuna işaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da "Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinde yenilebilir. Besleyici, tok tutucu ve doyurucu özellikleri de vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekilinin 'gastronomi' ile imtihanı: "Bu kelimeyi pek sevmiyorum"

Büyük Amasya Oteli'nde gerçekleşen tanıtım programında söz alan AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ise 'gastronomi' ifadesini telaffuz ederken takıldı. Karahocagil ardından, "Bu kelimeyi pek sevmiyorum. Bizim 'öz yemeğimiz' diyelim" yorumunda bulundu.

Fransızca kökenli gastronomi kelimesi, TDK'ye göre 'yemeği iyi yeme merakı' anlamına geliyor.

Amasya Esnaf Odaları Birliği ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin (YHKB) müracaatı sonucu alınan coğrafi işaret belgesi törenle YHKB Müdürü Mustafa Örgüt'e verildi. Programda daha sonra keşkek ve diğer coğrafi işaretli yemekler konuklara ikram edildi. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Türkiye, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya keşkeğine coğrafi işaret tescili - Son Dakika

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