Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı - Son Dakika
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Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı

28.04.2022 09:55
Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı

Amasya Valiliği, geçen yıl 55 bin dekarda uyguladığı ayçiçeği tohumu desteklemesini bu yıl 80 bin dekara çıkardı.

Amasya Valiliği, geçen yıl 55 bin dekarda uyguladığı ayçiçeği tohumu desteklemesini bu yıl 80 bin dekara çıkardı. Bulduklu köyüne giden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, traktör kullanarak tarlaya ayçiçeği tohumu ekti.

"Nadas Alanlarında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ekilen tohumların bereketli olmasını dileyen Vali Masatlı, toplam bedeli 6,4 milyon lira olan 3 bin 200 ünite tohumun yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere teslim edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik tek karış yer kalmamalı" talimatına vurgu yapan Mustafa Masatlı, "Gıda arzının desteklenmesi hem de ülkemize yapılacak olan ayçiçeği ithalatını azaltma bakımından bu faaliyet içerisine girdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız genel politikaları belirliyor. Bizler de yerel düzeyde bu politikalara katkı sunma bakımından çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

Ekim yapılan traktörü kullanıp çiftçilerle de görüşen Masatlı, ayrıca Amasya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Fındıklı yangın ilk müdahale ekip binasını da ziyaret ederek faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı. - AMASYA

Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı
Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı
Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı
Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı
Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı

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Mustafa Masatlı, Traktör, Amasya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini 80 bin dekara çıkardı - Son Dakika


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